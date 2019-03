Congo-Brazzaville: Lutte contre le SIDA - Pierre M'pelé publie "Itinéraire d'un médecin africain"

Constitué de neuf chapitres assortis d'une préface et d'un avant-propos, l'ouvrage parle de l'engagement et de l'expérience de l'auteur, médecin de carrière, dans la lutte contre la pandémie. Il est publié aux éditions Maïa et compte cent cinquante-trois pages.

Loin d'une fiction, l'"Itinéraire d'un médecin africain" relate les faits vécus par le Dr Pierre M'Pelé depuis l'apparition de la maladie en 1981, sa reconnaissance comme problème majeur de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Je pose un regard sur le passé et tire les leçons face à un problème mondial de santé publique qui a bouleversé le monde, engendré tant de souffrances et remis en cause bien de vérités sur nos comportements et nos sociétés », a-t-il expliqué dans l'avant-propos de son livre.

Cette œuvre est en fait une autobiographie, un récit authentique à travers lequel le narrateur partage l'histoire du combat contre le sida aux générations actuelle et future. Selon lui, cette maladie a révélé la vulnérabilité de l'homme et de la société.

Pierre M'pelé fait un aperçu sur la genèse du sida, les forces et les faiblesses des moyens de riposte à la maladie. « Nous sommes au début du commencement de la fin du VIH/sida ; l'Afrique a payé le plus lourd tribut », a-t-il dit.

S'agissant de la République du Congo, son pays natal où il a été directeur du Programme national de lutte contre le sida, l'auteur souligne la réaction du gouvernement qui, d'après lui, a apporté les fruits.

« Le Congo, mon pays, a su répondre très tôt et s'est engagé dans la lutte contre le VIH/sida. Deux décennies plus tard, il récolte les fruits de cet engagement exemplaire », a écrit Pierre M'Pelé.

Dans le cadre de sa réponse au VIH/sida, le gouvernement congolais a rendu gratuits, entre autres, le traitement et le dépistage de cette maladie.

Le Dr M'Pelé salue aussi les efforts déployés par la communauté mondiale en matière de riposte contre la pandémie du VIH/sida, malgré que le chemin reste encore à parcourir.

Il estime que « la bataille est presque gagnée parce que l'homme a été plus fort. Pour en finir, le défi est d'imaginer les stratégies de fin les mieux appropriées et non pas de hurler haut et fort, à la recherche de toujours plus de moyens financiers seulement ».

"Itinéraire d'un médecin africain" a été préfacé par le Pr Marc Gentilini, président honoraire de l'Académie de médecine de France.

« Pierre, merci pour avoir su éclairer lorsqu'il le fallait, avec sérénité et fermeté, les politiques désemparés par l'épidémie ; merci d'avoir su convaincre les puissants de leur responsabilité face à la santé de leur peuple », a consigné, dans la préface, cet ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Le Dr Pierre M'Pelé possède une longue expérience dans la prise en charge des malades du sida. Il a fait ses preuves au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (ex-Hôpital général), plus grand établissement sanitaire du Congo. C'est un médecin chevronné qui a servi dans plusieurs pays et au sein des institutions internationales telles l'Onusida et l'OMS.