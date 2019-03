Congo-Brazzaville: Musique - L'album "Right now byangu rock" dans les bacs en avril

La sortie de l' opus est prévue pour le 5 avril en France. L'auteure- compositrice, Alpha Petulay, a entamé depuis le mois de mars une série de concerts à cette occasion.

De nationalité congolaise, Alpha Petulay s'adonne aux sonorités brésiliennes, mélangeant de nombreux styles, du rock, de la rumba et des grooves down tempo. son album compte onze titres.

L'artiste chante en swahili, en portugais, brésilien, anglais et en français, et joue de la guitare acoustique qu'elle hérite de ses parents musiciens. C'est au Brésil où elle a suivi sa famille qu'elle a débuté sa carrière musicale. Ses textes parlent de l'espoir, du courage qu'il faut à une femme pour exister dans ce « men's world », de l'exil, des souvenirs de son Afrique natale.

Alpha Petulay dégage sur scène l'énergie et la force qui font d'elle une des artistes de référence de sa ville Recife, au Brésil. Très tôt, à l'âge de 10 ans, elle a commencé à composer les chansons et se baigne dans la rumba et dans les rythmes traditionnels africains.

En 2001, l'artiste autoproduit son premier album "Delight Tribal". Cet opus bien accueilli lui ouvre la porte de festivals et signe un contrat avec la ville de Recife, située au nord-est du Brésil, pour se produire pendant les périodes de carnaval.

Elle sort, en 2013, "Take me", un retour à ses racines afro-brésiliennes dans une musique au rythme du reggae, de la rumba, du soul... C'est cet album qui l'a fait remarquer du public.

La vaillante artiste vit maintenant en France et a participé à la Biennale de la Danse 2010 de Lyon comme parolière et interprète dans les mélodies du Bonheur pour la Compagnie Guesmé et la Ville de Saint-Genis Laval. Alpha Petulay a aussi un projet acoustique guitares et voix avec l'artiste sénégalais, Sir Jean. Elle est désormais accompagnée d'un redoutable live band franco-sénégalais depuis le printemps 2017. Alpha Petulay est née au Congo et a grandi au Brésil. L'univers qu'elle propose oscille entre le blues, le reggae et le folk aux timbres de hip-hop.