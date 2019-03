Egypte: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rend en Égypte pour une visite de travail

communiqué de presse

Berne, Suisse — - Les 24 et 25 mars 2019, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra au Caire dans le cadre d'une visite de travail afin d'y rencontrer plusieurs membres du gouvernement égyptien.

Le chef du DFAE profitera de son séjour en Égypte pour se faire une idée du programme de coopération de la Suisse dans le pays. Il prononcera en outre un discours lors d'une cérémonie célébrant le 110e anniversaire des relations économiques entre la Suisse et l'Égypte.

L'Égypte est un partenaire important pour la mise en œuvre de la stratégie de la Suisse en Afrique du Nord. Dans le cadre de cette coopération, la Suisse soutient, depuis 2011, les développements politiques, économiques et sociaux dans la région et coordonne ses activités dans le domaine des migrations. La situation en Afrique du Nord ainsi qu'au Proche et au Moyen-Orient sera l'un des principaux thèmes abordés lors des entretiens que le conseiller fédéral Ignazio Cassis va mener au Caire. À l'heure actuelle, l'Égypte assure également la présidence de l'Union africaine.

Les entretiens porteront aussi sur des aspects bilatéraux tels que la collaboration dans le cadre de la coopération internationale en Égypte. En effet la Suisse œuvre, en faveur des processus démocratiques et des droits de l'homme ainsi que du développement économique et de l'emploi. Elle s'engage en outre dans le domaine des migrations et de la protection des migrants. Dans le cadre de ce voyage, le conseiller fédéral Ignazio Cassis pourra aussi se faire une idée concrète de la coopération entre les deux pays. Il ira notamment visiter dimanche un projet mené au Caire afin d'améliorer la situation des migrants en Égypte. Avec sa coopération économique et au développement, la Suisse soutient également l'amélioration des conditions de vie de la population locale.

Ces prochaines années, la coopération internationale de la Suisse se concentrera encore davantage sur le Proche et le Moyen-Orient ainsi que sur l'Afrique du Nord, puisque cette région sera l'une des quatre régions prioritaires visées par le message CI 2021-2024 - qui est en cours de préparation -, comme l'a décidé le Conseil fédéral en novembre 2018. La Suisse souhaite poursuivre, voire étendre si possible la coopération avec l'Égypte dans les trois domaines susmentionnés. Ainsi, à titre d'exemple, un dialogue sur les migrations a récemment eu lieu pour la première fois entre les deux pays. La visite sera l'occasion de discuter de la possibilité de mettre en place des projets.

SOURCE Département fédéral des affaires étrangères, Suisse