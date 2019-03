Cameroun: Nécrologie - Une génération, des sacrifices !

Mr Mvogo, "Mvogus" pour ceux qui l'ont connu de près dans la région de Mons en Belgique

. Des études parfaites et assidues dès les premières années tant au Cameroun qu'en Belgique. Il obtient le diplôme d'Ingénieur Civil des Mines à la Polytechnique de Mons - Belgique. Cas souvent rare et exceptionnel pour la plupart des filières prisées par les ressortissants camerounais ou africains. Il se fait remarquer par son abnégation au travail et de réussir ses études pour rentrer au pays. Dynamique et extrêmement convaincu que son avenir se joue au Cameroun, il y retourne une fois son diplôme en poche pour apporter sa pierre à l'édifice.

Mais vivre au Cameroun, disait-il, il faut être extrêmement patient et surtout rester humble et accepter ce que la nature te donne. Il est donc professeur des lycées et collèges à Yaoundé en qualité de vacataire pour améliorer sa condition de vie économique, sociale et familiale. La compréhension de la société camerounaise est exigeante pour certains d'entre nous camerounais qui n'ont pas la chance d'avoir un appui pour accéder à des fonctions qualifiées. Car le mérite et les compétences ne sont plus des moyens d'ascension sociale. Pour cela Mr Mvogo Jean Kisito s'oblige de faire plus pour s'insérer valablement dans la société camerounaise afin de bâtir un idéal pour sa vie ;

En obtenant le Ph.D. en Sciences de l'ingénieur il déjoue ainsi certaines barrières et devient professeur de l'enseignement supérieur, notamment à l' ENS Polytechnique de Yaoundé ; puis en accédant aux postes de responsabilité importantes de niveau national et international où défendre les intérêts du Cameroun représente un risque souvent personnel.

Evidemment, à ce niveau de responsabilité l'engagement est total ; Et parfois, il se crée des convoitises tous azimuts. Se défendre, cela demande beaucoup de courage, de la force et de l'énergie. Se protéger, cela exige en même temps des amitiés fidèles et sincères tant au sein de la famille que dans la société toute entière, en particulier dans le milieu professionnel. Et quand cela ne suffit pas, la suite vous la connaissez. Ce qui est arrivé à notre frère et ami Mr Mvogo Jean Kisito décédé à l'âge de 54 ans, le 27 février 2019 à Yaoundé, des suites de maladie.

Tous nos regrets et notre tristesse de perdre une fois de plus, comme un sacrifice, un des nôtres de cette génération. Mr Mvogo Jean Kisito était connu pour sa bravoure, sa bienveillance, en témoignent ceux qui ont eu la chance de croiser son chenin voire son regard !

Quoi de plus noble, malgré la douleur et l'émotion qui nous habitent depuis l'annonce de cette disparition de s'associer à la famille et de rendre un hommage à un ami et frère, Mr Mvogo Jean Kisito, le samedi 30, mars 2019 à Mons.

Que ton âme repose en paix sous la terre de nos ancêtres.