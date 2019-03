Guinée: La journée mondiale de l'eau célébrée sous le slogan "Tous unis pour l'accès à l'eau potable"

Cheick Taliby Sylla, Ministre de l'Energie et l'Hydraulique~2

La République de Guinée à l'instar des autres États du monde, a célébré ce vendredi 22 Mars 2019 le 27éme anniversaire de la journée mondiale de l'Eau sous le thème: "Ne laisser personne de côté".

Cheick Taliby Sylla ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique a dans une déclaration indiqué que cette journée est l'occasion pour le Gouvernement de renouveler son engagement à atteindre l'objectif de développement durable N°6 qui vise à assurer, d'ici 2030, l'accès de tous à l'eau et une gestion durable des ressources en eau.

Poursuivant, il a fait savoir que du thème international "Ne laisser personne de côté", les manifestations et les échanges organisés cette année en Guinée porteront sur le slogan national retenu par la commission d'organisation: "Tous unis pour l'accès à l'eau potable".

Aux dires de Monsieur Sylla, la célébration de la journée mondiale de l'eau est un événement majeur pour son Département car, dit-il, elle permet de jeter un regard critique sur un dossier tout à fait considérable, en faire l'état des lieux et de mesurer les grands défis qui touchent toutes les populations Guinéennes.

Selon lui, la République de Guinée à travers sa loi portant sur le Code de l'Eau, reconnaît à toute personne le droit d'accès inaliénable à l'eau et le droit de les utiliser à des fins domestiques.

"Toutefois, l'utilisateur est tenu d'exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité.

Notre pays a fait des avancées dans l'élaboration, de sensibilisation des documents qui permettent d'informer et de sensibiliser sur la question de l'eau, mais aussi d'éclairer la vision de la Guinée dans ce domaine. Parmi ces documents, nous pouvons citer: - la Vision à l'horizon 2040 ; de la problématique de l'eau ; - la Politique Nationale de l'Eau en cohérence avec le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES). Soucieux d'améliorer les conditions de vie des populations, et d'assurer l'accès de tous à l'eau, le Gouvernement, tourné vers les très hautes instructions de son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République, Chef de l'Etat, a mis en place un cadre propice pour la gestion durable des ressources en eau dans notre pays. C'est ainsi selon ses dires, que des investissements importants sont en cours de mobilisation pour couvrir le territoire national en matière d'accès à l'eau potable en milieu urbain et rural", a-t-il indiqué.

Pour lui, certains défis restent encore à relever notamment en matière de protection et de préservation des ressources en eau.

"La présente Journée offre l'opportunité d'échanger sur ces défis. Aussi, le Ministère de l'Energie et de l'hydraulique a prévu en collaboration avec ses partenaires notamment le PNUD de lancer la réalisation de trois (3) forages au cours de cette journée dans les écoles et dispensaires de certains quartiers totalement en manque d'eau. C'est l'occasion pour moi de remercier les Partenaires Techniques, et Financiers pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter pour une amélioration des conditions de vie de nos populations en matière d'eau potable", a-t-il précisé.