Angola: Football - L'Angola se qualifie pour la CAN2019

Luanda — La sélection angolaise de football s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN2019), en battant vendredi soir à Francistown sa congénère du Botswana sur le score de 1 à 0, en match comptant pour la dernière journée du groupe I.

L'unique but de la rencontre a été marqué par Wilson Eduardo à la 21e minute.

L'Angola prend ainsi la tête du groupe I et totalise 12 points, le même nombre de points que la Mauritanie, qui a perdu contre le Burkina Faso (0-1). Les Burkinabais, avec 10 points, et les Botswanais, qui n'a qu'un seul point, ont été écartés de la course à la CAN.

Celle-ci sera la huitième présence des Angolais en phases finales de la CAN, après l'Afrique du Sud (1996), le Burkina Faso (1998), l'Egypte (2006), le Ghana (2008), l'Angola (2010), le Gabon et la Guinée Equatoriale (2012) et l'Afrique du Sud (2013).