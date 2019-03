Burkina Faso: Journées d'amitié ivoiro-burkinabè 2019 - L'URECIB appelle les autorités des deux pays à la rescousse

«Burkina Faso-Côte d'Ivoire, un axe socio-économique à préserver», tel est le thème de cette 3e édition des journées d'amitié ivoiro-burkinabè. Ce thème qui est en droite ligne avec le Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, ce veut donc un cadre de renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre Ivoiriens et Burkinabè.

Des journées patronnées cette année par Kapiélétien Soro, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina et au Niger et coparrainées par les consuls honoraires de la Côte d'Ivoire à Bobo-Dioulasso, Koudougou et de Kaya. Mais à la surprise générale, le comité d'organisation présidé par Charles Téhi, par ailleurs président de la l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina (URECIB), a fait une sortie médiatique ce samedi matin annonçant le report de l'évènement. La raison principale de ce report selon le président de l'URECIB, problèmes financiers.

«A ce jour, nous sommes à moins de 25% du taux de mobilisation du budget de l'organisation de cette activité. Lequel budget est de l'ordre de 36.550.000 FCFA», indique Charles Téhi. En rappel, les journées d'amitié ivoiro-burkinabè visent à soutenir les efforts des autorités gouvernementales, à créer un cadre de communion entre les peuples burkinabè et ivoirien, les mobiliser autour de la préservation de la paix et de faire connaître davantage l'art et la culture des deux pays. Au cours de cette 3e édition, il était prévu plusieurs manifestations festives composées d'activités culturelles et sportives entrant dans la dynamique de l'intégration des peuples et des autorités des deux pays. Il s'agit notamment de panels autour du thème principal, un gala de boxe, un match de football, des découvertes touristiques, la soirée miss ivoiro-burkinabè, le village de l'amitié, un lieu qui abritera les manifestations culinaires et les loisirs et des concerts gratuits qui se tiendront chaque soir, en plein air afin de permettra aux festivaliers de découvrir davantage la culture du Burkina et de la Côte d'Ivoire.

Après 2012 et 2015, les journées de l'amitié ivoiro-burkinabè auront-elles vraiment lieu cette année ? A cette question, Charles Téhi répond par l'affirmative. Il indique d'ailleurs que rien n'est impossible tant qu'il y a la volonté. Espérant que de bonnes volontés feront parler leur cœur, Charles Téhi rassure que ces journées se tiendront courant la fin du mois d'avril. Toutefois, le comité d'organisation interpelle les autorités ivoiro-burkinabè à intervenir pour la tenue effective de cette activité dont l'objectif est de renforcer l'union entre Burkinabè et Ivoiriens.