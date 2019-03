Afrique: Q CAN - Les Aigles du Mali terminent sur une bonne note

Dans ce groupe C, le Burundi a déjoué les pronostics en tenant le Gabon en échec (1-1) et en se qualifiant pour la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019, pour la plus grande joie de tout un pays en liesse.

Plus tard dans la soirée, le Mali a bouclé, l'esprit léger, après avoir validé son ticket depuis la 5è journée, son parcours sur une note positive au stade du 26-Mars.

Kalifa Coulibaly à la 17è, Moussa Djenepo à la 27è et Adama Traoré à la 91è font la différence pour les Aigles.

Malgré la défaite, les Soudanais du Sud ont fait preuve d'un bel état d'esprit tout au long de la rencontre. Battus à l'aller lors de la première journée comme cette dernière journée par le même score de trois buts à zéro, le Soudan n'a pas démérité.

Le sélectionneur du Mali Mohamed Magassouba, qui en avait profité pour tester le duo Idrissa Traoré-Lassana Coulibaly, à la place de Diadié Samassékou et Ives Bissouma, a en effet vu ses joueurs inscrire deux buts en première période et le troisième dans les arrêts de jeu sous les olas du stade du 26-Mars.

Déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations depuis la 5è journée. Premier de son groupe avec quatre victoires, deux nuls, 10 buts marqués et deux encaissés, ce parcours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte 2019 représente la meilleure performance du Mali, qui n'avait encore jamais pu se qualifier avant terme dans cette compétition.

Kalifa Coulibaly a inscrit son deuxième but de ces éliminatoires après celui contre le Gabon lors de la 2è journée. Trouver le chemin des filets dans une défense soudanaise du sud qui semblait pratiquement imbattable. Il a repris du plat du pied le centre du gauche de l'énergique Youssouf Koné, le latéral et montré le chemin vers la fête.

Les lumières de Yirimadio (quartier qui abrite le stade du 26-Mars), avait été spécialement allumée pour célébrer ce match sans enjeu. Pendant plus de quatre heures, ce quartier et environ du reste de la Commune VI, se sont parés des couleurs nationales, vert, jaune et rouge.

Le public n'a pas caché son émotion en voyant apparaître la lumière derrière le stade, sur le flanc de la colline.

Cette dernière journée était placée sous le signe du deuil et la minute de silence, à la mémoire des victimes du camp de Dioura. 23 militaires Maliens ont été tués dimanche 17 mars dans une attaque contre leur camp à Dioura, dans le Centre. La minute de silence a été observée au stade. Le pays étant en deuil pour trois jours a mis les drapeaux en berne celui du Mali mais aussi ceux des instances internationales du football (FIFA, CAF).

Les Aigles, vont désormais se concentrer sur la phase finale de la CAN, dont la préparation débutera ce mardi par un match amical à Dakar contre les Lions de la Terranga.

Réactions des entraineurs

Mohamed Magassouba, sélectionneur du Mali

« Un nombre important de balles en possession. Je félicite les joueurs, les membres du staff et l'ensemble des acteurs qui se sont inscrits dans ce projet. C'était important pour ce groupe au départ jeune. Je leur demande de garder la tête sur les épaules, ils ont de la valeur, de la qualité. Ce serait bien si nous continuons sur ce chemin. Premier du groupe, qualifié avant terme, c'est la première fois. »

Ramzi Sebit, sélectionneur du Soudan du Sud

« D'abord je félicite le Mali pour sa victoire. Un match joué dans des conditions difficiles (nous avons voyagé trois jours sans entraînement et à l'arrivée c'était compliqué avec les histoires de visa d'entrée. Mais ce qu'on fait depuis les éliminatoires est fabuleux. Le foot est fait avec le haut et le bas, et le talent seul ne suffit pas. »

Juma Jenaro, capitaine du Soudan du Sud

« Nous avons souffert quand même du voyage. Une fois au Mali, nous n'avons pas eu à temps le stade pour s'entraîner, c'est un manque de respect à l'équipe. Sur le terrain, nous avons connu un début calamiteux et des erreurs de casting. Je tiens à rajouter des félicitations à notre groupe pour le parcours et aussi le match de ce soir. »

Abdoulaye Diaby, capitaine du Mali

« C'est une qualification méritée avec un groupe soudé. Je remercie le coach pour son travail. Après une première période laborieuse, nous avons réalisé une bien seconde moyenne mais en gagnant des duels, en jouant dans leur camp. Cela nous a permis de créer de nombreuses occasions. »