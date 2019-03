Sénégal: Génération Foot étrenne son lycée

Erigée en 2000, l'académie Génération Foot devenue un cador du football sénégalais et international après la formation des stars comme Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Ismaila Sarr (Rennes, France) a inauguré ce jeudi 20 mars son lycée d'enseignement général et professionnel.

C'était en présence du Premier ministre du Sénégal, Mahamad Boun Abdallah Dionne, du président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor et du président du FC Metz, Bernard Serin qui a donné son nom au lycée.

« Un grand jour », a déclaré enthousiaste, le président de l'académie sénégalaise, Mady Touré soulignant que la construction de cet établissement scolaire lui tenait beaucoup à cœur.

« On sait que la grande majorité de nos pensionnaires auront du mal à vivre du football et en mettant en place cet établissement, on leur permet d'avoir une chance en dehors du football », a expliqué le président de Génération Foot qui a déjà gagné deux coupes du Sénégal en 2015 et en 2018 et un titre national en 2017.

« Après la mise en place des locaux et des aires de jeu, il était important de construire cet établissement », a dit M. Touré soulignant qu'il reste encore beaucoup de chantiers pour avoir une académie moderne.

Un exemple à copier pour les autres clubs sénégalais et par la Fédération sénégalaise, a ajouté Me Augustin Senghor à la fin de la cérémonie d'inauguration des édifices situés dans les installations de l'académie à une quarantaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal.

« D'ailleurs, cette idée nous voulons la mettre en pratique au niveau de l'infrastructure de Guéréo qui nous a été offerte par la Confédération Africaine de Football", a indiqué le président de la FSF tout en invitant les clubs sénégalais à avoir l'humilité de venir voir ce qui se passe ici.

Bernard Serin, le président du FC Metz (France), club partenaire qui a donné son nom au lycée tout à sa joie, s'est dit heureux de voir la finition des travaux de cet établissement.

« Tout ce qu'on a fait ici, cet établissement est l'œuvre dont je suis le plus fier », a dit le dirigeant français qui a vu passer plusieurs anciens pensionnaires de Génération Foot.

Après les Papiss Demba Cissé et autres Sadio Mané et Ismaila Sarr, une nouvelle génération a pris le relais avec Ibrahima Niane (vice champion d'Afrique U20 en 2017) et Amadou Dia Ndiaye, vice-champion d'Afrique 2019.