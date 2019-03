Afrique: Elim.CAN 2019 - Le Bénin bat le Togo et obtient son ticket pour l'Egypte

Les Ecureuils du Bénin avaient besoin d'un match nul pour se qualifier pour la CAN 2019. Mais ils ont fait mieux en battant le Togo ce dimanche 24 mars 2019 au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Score final, 2-1.

Ce sont les locaux qui ont ouvert le score par David Djigla à la 12è minute. Resté muet jusqu'à la fin de la première période, le Togo réagira en deuxième mi-temps et plus précisément à la 71è minute grâce à Emmanuel Adébayor.

Et alors que les Eperviers ont pris le match en main et croyaient avoir l'opportunité de marquer un deuxième but, c'est plutôt les Ecureuils qui, par l'intermédiaire de Steve Mounié, envoie le ballon dans le filet de Bassa Djeri une deuxième fois.

Avec 10 points, le Bénin prend la deuxième place du groupe D derrière l'Algérie, 11 points. La Gambie et le Togo sont respectivement 3è et 4è du groupe et sont éliminés.