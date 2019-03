Burkina Faso: Handi talent - La 5e édition en croisade contre les mines anti-personnel

Le festival handi talent a été créé pour donner un cadre d'expression culturelle, artistique, et artisanale aux artistes musiciens, danseurs, plasticiens, comédiens et sportifs handicapés des 4 coins du Burkina et de la sous-région.

Les objectifs poursuivis sont, entre autres, de contribuer à l'émancipation de la personne vivant avec un handicap à travers la promotion de ses œuvres artistiques et artisanales, créer un cadre de rencontres, d'échanges et de conscientisation des personnes handicapées.

Des prestations artistiques, des conférences sur le thème et le handicap, une séance de don de sang, une excursion touristique sur le site de la case de Binger et des compétitions sportives sont les activités prévues pour cette édition.

Pour ce qui est des têtes d'affiche, la promotrice du festival, Marie Claire Akouadambou connue sous le nom de Reine Akouadambou a fait savoir que tous les artistes handicapés sont des têtes d'affiche.

« Aliponre Premier, Sam Sinaï, Solo Béton, Adamah Natoh du Burkina, Viviano, la liste est longue, sans oublier ceux du Nahouri. Notons aussi qu'il y'a plusieurs artistes "valides" qui s'annoncent pour soutenir Handi Talent tels que Miss Ouedra, Aly Verhutey, Awetou, Bellary, Sana Bob... » a t-elle précisé.

A l'en croire, la particularité de cette année est la cérémonie d'ouverture qui aura lieu chez le chef de Pô. « Cet acte a un sens très fort » foi de la promotrice qui indique que l'autre innovation est la collecte de sang pour sauver des vies.

Annoncé comme pays invité à cette édition, le Mali, malheureusement ne prendra part à ce festival. Pour cause, la promotrice explique: « Nous avons adressé une correspondance à madame la ministre de la Culture du Mali via voie diplomatique où nous demandions de soutenir nos collègues de là-bas mais jusque-là, nous n'avons pas de retour.

Nous avons rencontré l'ambassade du Mali au Burkina, nous y avons introduit une correspondance pour demander leur soutien mais ça n'a pas porté fruit. Finalement, nous serons au regret de ne pouvoir accueillir notre pays invité d'honneur » a déploré Reine Akouadambou. Ce sont environs 10 000 festivaliers qui sont attendus à Pô.

A quelques jours de la cérémonie d'ouverture, la promotrice dit être physiquement et moralement prête mais financièrement inclinée. Car, dit-elle, « aucun sponsor, aucun partenaire, financier n'a encore fait signe. Une situation qui me brûle et j'ai envie de me libérer ».

Ayant été choisie par l'Assemblée nationale burkinabè comme femme battante à cause de ce festival, elle dit avoir soumis un dossier qui est resté sans suite. « J'ai soumis le dossier et je refuse de croire qu'il a été ignoré ou rejeté car, je n'ai pas de retour.

Dans tous les cas, mon combat n'a pas commencé aujourd'hui et ne s'arrêtera pas aujourd'hui. C'est une mission pour moi » s'encourage la promotrice du festival Handi talent qui invite tous les Burkinabè à se rendre à Pô du 28 au 31 mars 2019.