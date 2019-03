Soudan: Stratégie pour la réhabiliter de la ceinture de gomme arabique au Nord-Kordofan

Khartoum — Le coordinateur du projet de réhabilitation de la ceinture de gomme arabique au Nord-Kordofan, Ing. Massoud Mohamed Masoud a déclaré que l'État du Nord-Kordofan était l'un des États les plus producteurs de la gomme arabique, ou la superficie de la ceinture estimé de 12 millions d'acres.

Le gouvernement de l'Etat a élaboré un plan cible la réhabilitation de 7 millions d'acres de la superficie totale de la ceinture, a débuté en 2016, avec une production moyenne de 34 000 tonnes de la gomme arabique en saison 2018.

Il a déclaré à la (SUNA) que ce projet est l'un des plus importants projets de développement durable dans l'Etat du Nord-Kordofan, faisant allusion à un haut comité qui coordonne avec la Khartoum, et visant d'augmenter la production, et a choisi les localités de Shikan et Omdam Haj Ahmed pour mettre en œuvre l'expérience initiale.

Il a prédit l'augmentation de la couverture forestière, la lutte contre la désertification et l'augmentation de la production augmenteront la culture cette année.

Il a souligné qu'il y avait 240 associations de producteurs de gomme arabique enregistrées et 100 autres sociétés en cours d'enregistrement et que le nombre de membres atteignait 25 000 personnes et que le projet vise à produire 1664 000 plants au cours de la période à venir.