Burkina Faso: Avenir de Duarte - « Nous attendons le rapport du coach » (Sita Sangaré, président de la FBF)

Aussitôt les Etalons éliminés de la phase de poule de la CAN 2019, le président de la Fédération burkinabè de football, Sita Sangaré, a rendu un hommage à la génération des joueurs qui a mené cette campagne. Au cours d'une conférence bilan tenue le dimanche 24 mars 2019, le colonel a souligné qu'il attendrait le rapport du sélectionneur national Paulo Duarte avant de prendre toute décision.

Au lendemain de l'élimination des Etalons de la CAN 2019, c'est un message express de la cellule de communication de la Fédération burkinabè de football qui conviait les journalistes à une conférence de presse. Y aurait-il des décisions fortes dans l'optique d'apaiser la colère du peuple meurtri par cette déconvenue ? La montagne aura juste accouché d'une souris.

En lieu et place, le président de la Fédération, Sita Sangaré, s'est fendu d'un satisfecit car malgré la non-qualification, lui et son comité exécutif ont salué les joueurs pour leur combativité dans la mesure où ils ont mis du baume au cœur du peuple en 2013 et 2017. Pour cela, il ne serait pas judicieux de jeter la pierre à ces joueurs qui ont donné, par le passé, des motifs de satisfaction. Normal. Pour le premier responsable du football burkinabè, «ce n'est pas la fin du monde si nous n'allons pas à la CAN», car dit-il, « il faut savoir d'où nous venons ».

Il a juste admis que cet échec est une extraordinaire opportunité de relever des défis. Entre autres chantiers, il a évoqué la réorganisation de la relève, avec à la clé la tenue d'un championnat national des cadets et des juniors.

Là où Sita Sangaré était le plus attendu, c'était sur l'avenir du sélectionneur national. Là-dessus, il dira que le contrat de ce dernier finit au mois de juillet et que le Portugais produira un rapport qui sera examiné par le comité exécutif. Puis suivra une décision de renouvellement ou non. Le président Sangaré a tout de même reconnu qu'il y a eu des failles dans le travail du coach. «C'est au vu de tous les manquements que Duarte a présenté ses excuses», a-t-il fait remarquer. « Ce n'est pas la manière de chuter qui est grave, c'est la manière de se relever qui fait de vous un vrai homme. Nous allons nous comporter comme de vrais hommes», a renchéri le colonel Sangaré.

A la question de savoir pourquoi ce black-out sur le championnat national de football qui regorge de talents afin d'étoffer l'équipe nationale, le président de la FBF reconnaît qu'il a été assigné aux différents sélectionneurs d'avoir un droit de regard sur le Fasofoot. «J'ai même entendu que c'est parce que le président de la FBF ne s'entend pas avec le président de Salitas, le colonel Yacouba Ouédraogo, qu'on ne sélectionne pas les joueurs de Salitas FC. L'entraîneur national est responsable de sa sélection et il ne faut pas envenimer la situation outre mesure », a -t-il conclu. Il n'a pas manqué de répéter que la presse est un partenaire, sauf que souvent, il tend à denier aux hommes de médias le droit de critiquer.