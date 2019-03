Congo-Kinshasa: Clément Kanku remercie le CNSA pour la bonne exécution de l'Accord de la Saint Sylvestre

«Les bienfaits ne se paient noblement que par une vive reconnaissance», dit-on. Hier exilé politique, aujourd'hui il se promène tranquillement en homme libre, Clément Kanku, c'est de lui qu'il s'agit, a honorablement fait montre de sa reconnaissance vis-à-vis du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre (CNSA), en général, et de son Président Joseph Olenghankoy, en particulier.

En effet, reçu en audience samedi 23 mars 2019, par le CNSA, ce Député national honoraire n'a pas manqué de manifester sa gratitude envers cette institution d'appui à la démocratie, qui a pu mener des démarches en faveur de l'application du Chapitre 5 de l'Accord du 31 décembre 2016, exigeant la mise en pratique des mesures de décrispation politique en RDC.

Gratitude

Escorté par quelques affidés de son parti politique, le Président du Mouvement du Renouveau (MR), a laissé entendre que la cause de son retour en République Démocratique du Congo, consiste à répondre positivement à l'appel qu'avait lancé le nouveau Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, demandant à toutes les filles et tous les fils du Congo, de revenir au pays. Ainsi donc, ce Député national honoraire de la législature passée, n'a pas manqué à trainer les pas. Répondant à la presse juste après sa rencontre avec les dirigeants du CNSA, Clément Kanku s'est confié en ces termes : « Nous sommes rentrés en faveur de la décrispation politique. Le CNSA est un élément majeur à la recherche de cette décrispation. Nous avons également répondu à l'appel du Chef de l'Etat qui a souhaité que toutes les filles et tous les fils de ce pays ne soient plus contraint à l'exil, que chacun puisse revenir dans son pays pour apporter sa pierre à l'édifice».

Depuis son retour des Etats-Unis d'Amérique, où il a passé deux ans après qu'il soit accusé dans l'affaire des miliciens Kamwina Nsapu, le Président du Mouvement du Renouveau, a admis pour sa part que sa rentrée en RDC est une façon pour lui de pouvoir consolider la paix et de montrer que l'appel du Président de la République ait été valablement respecté. « Nous avons répondu positivement à cet appel du Chef de l'Etat pour qu'ensemble, nous puissions regarder dans la même direction, pour consolider la paix», dit-il. Et ce, avant de renchérir : "Ce qui est important pour nous, c'est la cohésion nationale, c'est l'unité nationale, quel que soit ce qui s'est passé pour les uns et les autres, c'est le Congo qui est le plus important. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit du CNSA, en général, et de son Président particulièrement, parce qu'il nous a soutenu dans cette épreuve. Nous avons travaillé avec lui sur notre retour, et il nous a rassuré de son soutien".

Il a, par contre, fait savoir à la presse locale, de son innocence dans l'affaire des miliciens Kamwina Nsapu. En définitive, il promet de poursuivre en justice le journal américain qui l'avait cité comme principal auteur dans l'affaire Kamwina Nsapu qui a fait couler du sang au Kasaï. « Il y a eu une abondance en termes d'enquête qui a été menée par les Nations Unies. Aujourd'hui, il y a un procès au niveau de Kananga, du début à la fin, nous n'avions pas été mis en cause. Nous pensons que le temps a eu raison de mensonge. Aujourd'hui, les choses ont évolué, nous sommes suffisamment à l'aise et nous sommes réconfortés», a par ailleurs souligné Clément Kanku.

Réaction du CNSA

Parlant au nom du CNSA, le Rapporteur général de cette Institution d'appui à la démocratie, Valentin Vangi, a signifié que la mission du CNSA a été largement accomplie, en attendant les autres dossiers qui se trouvent sous examen. A l'en croire, le CNSA est en train de travailler pour que le chapitre 5 de l'Accord de la Saint Sylvestre, sur la décrispation politique soit respecté par tous les signataires. «Le retour de l'honorable Clément Kanku, qui est un retour volontaire, a montré la volonté politique du Président Tshisekedi, mais aussi, le fruit du travail du CNSA. Nous sommes en train de travailler pour que tous les autres exilés politiques qui sont en dehors du pays, reviennent dans le meilleur de délai pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour le développement, la consolidation de la paix et la démocratie dans notre pays», a martelé Valentin Vangi, Rapporteur du CNSA.