Congo-Kinshasa: Saint Augustin - Le FAR du Bandundu appelle l'opinion à soutenir les "bonnes actions" de Félix Tshisekedi

Aux familles des Illustres disparus pour la cause de la démocratie en RD. Congo, aux compatriotes de Yumbi, Butembo et Beni, Grand Kasaï, Kikwit ; à tous les dignes fils et filles du pays de Lumumba-Kimbangu et autres martyrs, au nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum d'Associations de l'espace Grand Bandundu lance ici une alerte générale.

Ce, pour honorer le sang des tous les congolais qui, durant la période électorale qui touche à sa fin, sont décédés en martyrs. A l'issue d'une messe d'action de grâce organisée à la paroisse Saint Augustin de Lemba, le vendredi 22 mars dernier, les Sociétaires de ce Forum dont Jean-Marie Ntantu Mey sont montés au créneau pour inviter les autorités du pays à donner à "l'homme congolais" la première place de toute action politique. « Après une lutte collective, des forces politiques et sociales et des acteurs politiques ne doivent pas tout accaparer, sans se soucier de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, médecins, enseignants, étudiants, élèves, soldats, policiers et l'ensemble du peuple», alerte le FAR/Bdd.

En effet, c'est dans ce cadre que les leaders de cette méga structure d'Associations du Bandundu appellent l'opinion nationale à soutenir le nouveau Chef de l'Etat dans ses actions positives. Dans le cas contraire, ils ne se voilent pas la face, pour indiquer qu'il faut dénoncer les mauvaises actions qui n'honoreront pas la mémoire de différents martyrs de l'indépendance et de la démocratie. A tout dire, le Forum d'Associations des Ressortissants de l'espace Grand Bandundu n'est pas restée indifférent vis-à-vis des paisibles citoyens décédés le long, voire, pour les élections généralisées du 30 décembre 2018. Chapeauté par Jean-Marie et Ntantu Mey et d'autres leaders, le Forum a dû organiser cette messe d'action de grâce à Dieu, le vendredi 22 mars 2019, à la paroisse Saint Augustin de Lemba, en raison du devoir de mémoire à ces Illustres disparus pour une cause juste et commune.

Le sens de la lutte collective

La lutte menée par ces défunts-martyrs, vocifèrent les tenants du FAR, ne doit pas profiter à une caste sociale qui a le monopole de jouir de tout le pouvoir. « C'est scandaleux et méprisant qu'un seul compatriote accapare les sièges de Député national, Député provincial, Sénateur et Gouverneur, pour une redistribution en famille », fustige le FAR cher à Ntantu-Mey et Cie qui, eux, plaident pour l'altruisme social, la justice distributive, la fin de l'impunité et de l'ère où des acteurs politiques qui ne jurent que par leur ventre ont, contre toute attente, de la place. Et d'admonester, dans la même optique, que « l'on doit cesser de prendre les autres compatriotes pour des simples chiens de chasse et les morts pour un fonds de commerce ». Le FAR exhorte les compatriotes notamment de Beni, Butembo et Yumbi d'accomplir leur devoir civique, lors des élections législatives prévues pour ce 31 mars 2019, tout en regrettant qu'ils aient été exclus du scrutin présidentiel.

Prédication de taille

«En célébrant les martyrs de la démocratie décédés à Yumbi, Beni, Butembo, Kikwit, le grand Kasaï et ailleurs, j'ai voulu que cette messe soit pour nous une occasion de nous poser des questions de fond », exhorte l'abbé José Mpundu. Officiant principal de ladite célébration eucharistique, l'occasion était propice pour ce Prêtre de Dieu d'interpeller, à raison, les autorités sociopolitiques du Congo Kinshasa quant à la place qu'elles donnent à "l'homme congolais". En effet, faisant allusion à l'évangile de Saint Matthieu, l'abbé José Mpundu souligne que Dieu « nous interpelle par rapport à la cause de l'homme ». Et, de s'expliquer en martelant que lui-même (Dieu) s'identifie à l'homme en situation de détresse, tristesse, conflits, famine, d'inhumanité.

L'abbé José Mpundu conclut son sermon en invitant l'ensemble des congolais, du sommet à la base, à l'attention mutuellement soutenue pour bâtir un Congo nouveau où il fait beau vivre.

Forum d'Associations des Ressortissants du Bandundu

Honorables, Excellences, Chers frères et sœurs,

Distingués invités,

Tous à vos titres et qualités respectifs,

Au nom de l'organisation, nous tenons à vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation malgré vos nombreuses occupations. Notre expression de gratitude s'adresse aussi au Curé de la Paroisse Saint Augustin/Lemba, M. l'Abbé Théophile LENGA MVINDU, qui s'est impliqué pour la réussite de cette messe d'action de grâce en hommage à nos compatriotes arrachés brutalement à notre affection pour ou pendant les dernières élections.

Que Monsieur l'Abbé José MPUNDU, Curé de la paroisse Sainte Marthe de N'sele, qui a présidé à cette eucharistie, accompagné d'autres prêtres, y compris la chorale Bana Maranata, trouvent tous, ici, nos sincères remerciements. Nous n'oublions pas ceux qui ont soutenu cette action en contribuant aux frais d'organisation ; avec eux aussi les amis de la presse qui l'ont annoncée et vulgariseront l'important message de l'homélie et de notre mot de circonstance. Permettez-nous, de vous présenter les membres du comité organisateur et quelques personnalités ici présents...

Chers frères et sœurs,

Pourquoi près de 3 mois après les élections du 30 décembre dernier, soit 81 jours après, nous avons tenu à organiser cette messe d'action de grâce ? C'est par devoir de mémoire et de reconnaissance de la lutte du peuple congolais qui s'est battu jusqu'au sacrifice suprême de la vie de certains. Ces frères et sœurs décédés ne cessent de rappeler à nos consciences cette interpellation : « nous étions comme vous ; ne nous oubliez pas sitôt ! Nous n'avons pas combattu pour le simple changement des Dirigeants, mais aussi et surtout pour le changement du système de gestion du pays et la conversion des mentalités ».

Oui, chers frères et sœurs, nous devrions capitaliser cette semence humaine ; car, si le grain ne meurt, une plante ne peut pousser. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Mais cette moisson ne devrait pas profiter uniquement à un petit groupe de compatriotes qui, fort d'une certaine réserve financière, accaparent pour une seule personne 4 fonctions : Député Provincial, Député National, Sénateur et Gouverneur. Quitte à choisir un poste et à céder les 3 autres sièges aux membres de sa famille ! Le peuple congolais lutte pour l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen, quelle que soit sa profession : enseignant, médecin, étudiant, élève, magistrat, avocat, policier, militaire, ouvrier,

... Tout le monde ne doit pas chercher à accéder aux fonctions publiques pour bien vivre.

Nous saisissons cette opportunité pour inviter les Députés provinciaux à opérer un choix responsable et non dicté par le ventre pour l'élection des gouverneurs. Ceci concerne aussi les populations en général qui votent le Président de la République, les Députés Nationaux et provinciaux. Que les candidats Gouverneurs convainquent leurs électeurs que sont les Députés provinciaux par leur CV et leur programme d'action et non grâce à leurs poches.

Concernant les populations de Yumbi, très meurtries, nous leur exprimons tous nos encouragements et notre soutien moral à accomplir leur devoir civique et à se réconcilier après l'identification et la sanction des auteurs des crimes perpétrés dans ce coin du pays. Aux populations de Kikwit, Beni, Butembo, Bundu dia Kongo et de la capitale, nous leur formulons nos sentiments de réconfort moral. Ce vœux est aussi exprimé à tous les parents ayant perdu les leurs, pour ou pendant les dernières élections du 30 décembre 2018.

Pour terminer, nous exhortons nos compatriotes congolais, qui sont plus nombreux que ceux qui se retrouvent dans les Institutions provinciales et nationales, d'agir en groupe de pression permanente. Pour que la Res Publica qu'est la RDC soit gérée dans le respect des règles de bonne gouvernance de l'éthique et des droits de tous les citoyens. Que les autorités du pays n'abusent pas de l'esprit et du climat de paix constaté jusqu'à ce jour. Accompagnons le Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et soutenons ses actions positives.

Que les ressortissants de l'Archidiocèse de Kinshasa et de l'ancienne province de Léopold Ville soient très agissants et veillent à la protection des infrastructures de cette ville qui portait jadis le prestigieux nom de Léopoldville.

Que vive la RDC

Que vive le peuple congolais

Kinshasa, le 22 mars 2019-03-23

Pour le comité organisateur

Jean-Marie Ntantu-Mey

Messe d'action de grâce organisée par le FAR du Bandundu en collaboration avec l'EIP/Kinshasa, Congo Uni ASBL, L'ECKO, le BAC, la DSCRD/Kwilu, le Front uni de l'ancienne province de Léopoldville...

Comité organisateur : KILABI Nicaise, KAMOLO Clément, Mbusu Ngamani, MBEZU Jean Claude, NZAMA INENGA Albert, Ntantu-Mey Jean-Marie, Père KATONA Daniel, Père PETI-PETI Jacques, BOPETO Rubin, MIKU Bipoly, BIENZI Fiston, HOMBA NKOS, BAOSO Mitterrand, George MBWANGI, Didier EKABELA

Mesdames : Ngwabika Noëlla, Midi Jeanne, NDOMBE Marie Camille,

Charlotte, Mamie TSHANDA...

BUREAU D'ACTIONS ET D'EVEIL CULTUREL A L'EDUCATION

HOMMAGE AUX MARTYRS DE LA DEMOCRATIE

Nous sommes réunis ici,

En hommage à vous tous, frères et sœurs, parents et enfants, qui nous avez brutalement quittés ;

Nous sommes réunis ici ;

En mémoire de vous à qui on a donné une mort gratuite à Beni, Butembo, Goma, Ituri, Kikwit, au Grand Kasaï, à Kinshasa, à Yumbi et ailleurs ;

Nous sommes réunis ici,

En souvenir de vous, adepte de Bundu dia Kongo qui avez livré tant votre corps que votre âme, dans la réclamation de la souveraineté nationale du peuple congolais sur le sol de vos ancêtres ;

Nous sommes réunis ici,

En reconnaissance de votre martyr de ces différents lieux de notre pays où vous avez été surpris par l'épée de la barbarie.

A l'effet de vous déclarer martyrs ; vous êtes donc des martyrs de la démocratie ; vous êtes des martyrs pour votre patriotisme ; vous êtes des martyrs pour votre bravoure.

Nous sommes réunis ici,

Par devoir de citoyenneté en mémoire de vous ; par amour de consanguinité fraternelle, par notre attachement indéfiniment à vous ;

Nous sommes réunis ici,

Pour vous dire que vous n'êtes pas morts, vous êtes dans le vent qui sillonne le Congo ;

Vous n'êtes pas morts, vous êtes visibles sur le drapeau tricolore de la RDC ;

Vous n'êtes pas morts, vous continuez à commander la jeunesse congolaise dans sa lutte pour un Congo fort, uni et prospère.

Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère partout où vous êtes inhumés : Beni, Butembo, Goma, Ituri, Kikwit, Grand Kasaï, Kinshasa ou Yumbi.

Que la jeunesse congolaise trouve en vous, le modèle de sa vie et d'amour patriotique.

Kinshasa, le 22 mars 2019

Nicaise Kilabi et Jean-Marie Ntantu Mey