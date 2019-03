Congo-Kinshasa: Kikwit - 11 morts et quatre blessés par foudre à l'institut Kiese-Kinzambi

C'est de façon inattendue qu'une foudre sans précédent vient de créer la désolation et des pleures dans plusieurs familles dont les enfants étudient à l'Institut Kiese-Kinzambi, commune de Nzinda, ville de Kikwit, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo.

Le drame s'est déroulé vendredi 22 mars 2019 dans l'après-midi pendant que les élèves et leurs enseignants étaient en plein cours, tuant ainsi 11 personnes et occasionnant quatre blessés. Et cela avant que la pluie ne commence.

Cet institut appartient à la congrégation des "Frères joséphistes de Kinzambi", une des congrégations de l'Eglise catholique romaine.

«Cette foudre a commencé par tuer trois personnes dehors avant d'entrer dans des salles de classe. Hier c'était sept morts. Mais ce samedi quatre personnes parmi les hospitalisés viennent de décéder. Ce qui fait un total de 11 morts et quatre blessés», déclare le Major Jean Lwa, commandant de police Sous-ciat de Masamba rencontré au lieu du drame.

Il affirme que toutes les victimes ne sont pas élèves de cette institution. Selon lui, parmi les décédés figurent deux parents et un jeune qui étaient de passage proche de l'institut Kiese-Kinzambi.

«Face à cette situation de décès, la population de la contrée est venue saccager cet institut. Des inciviques ont emporté des chaises en cassant d'autres, des tables, des ordinateurs, des objets classiques, des dossiers etc. C'est ainsi que nous avons usé des gaz lacrymogènes hier vendredi et ce samedi en vue de disperser les manifestants et faire régner le calme».

De son côté, Frère Ambroise, préfet de l'institut Kiese-Kinzambi indique que cette foudre a aussi abimé 12 portes des salles de classe.

«La population a cassés quelques fenêtres et détruit plusieurs biens. C'est la première fois qu'un tel drame arrive à l'institut Kiese-Kinzambi depuis des années. Ces manifestants voulaient aussi détruire le couvent des "Frères joséphistes de Kinzambi" qui est à Kikwit 3, mais ils ont été maitrisés par la police », explique-t-il.

Interrogés, deux témoins qui habitent proche de l'institut Kiese-Kinzambi affirment avoir vu 20 morts et plus de dix blessés.