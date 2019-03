Sénégal/Guinée: CAN U23 - Les "Olympiques" ont manqué de réussite selon leur coach

Thiès — L'équipe du Sénégal des moins de 23 ans éliminée ce dimanche par celle de la Guinée a manqué de réussite, a expliqué en conférence de presse son entraîneur, Joseph Koto qui a tenu à encourager ses joueurs.

"En football, ce sont des choses qui arrivent, on essaie toutes les formules, on obtient plusieurs occasions mais le ballon refuse de franchir la ligne de but", a déclaré le technicien.

"Je suis content de mes joueurs qui ont tout donné mais il était dit quelque part, ça n'allait pas passer ce soir (dimanche soir)", a-t-il dit évoquant les occasions franches de son équipe obtenues par son capitaine et attaquant, Ibrahima Niane.

A lui tout seul, l'ancien attaquant de Génération Foot qui évolue depuis deux saisons au FC Metz, a eu trois opportunités de scorer mais à trois reprises, le portier guinéen, Moussa Camara, doublure de l'international sénégalais Khadim Ndiaye au Horoya AC (élite guinéenne) était toujours sur la trajectoire du ballon.

Joseph Koto espère qu'on ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain.

"Du bon travail a été fait ces dernières années au niveau des petites catégories, ces jeunes footballeurs sont bons et on doit continuer à bosser et à aller de l'avant", a-t-il souhaité.