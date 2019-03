Cote d'Ivoire: Sur les traces d'Houphouët-Boigny - Adjoumani mobilise 816 chefs du grand centre pour parler de paix

Kobenan Kouassi Adjoumani a profité, samedi, de la 4e étape de la caravane de la cohésion sociale à Bouaké pour implanter la coordination de son mouvement de la région de Gbêké, présidée par Louis Kouakou Habonouan.

Les têtes couronnées de la région du grand centre ont massivement répondu à l'Appel de Kobenan Kouassi Adjoumani, samedi.

Venus de Tiebissou, Sakassou, Brobo, M'Bahiakro, Djébonoua, Bouaké sous-préfecture... , ces chefs traditionnels, évalués à 816, ont pris d'assaut le palais du carnaval de la ville de Bouaké pour communier et entonner avec le président exécutif du mouvement" Sur les traces d'houphouët-Boigny" l'hymne à la paix et à la cohésion sociale.

Kobenan Kouassi Adjoumani, devant cette impressionnante présence massive de la chefferie du Gbêke, soutenue par 911 chefs traditionnels des régions voisines et autres localités de la Côte d'Ivoire, s'est félicité de ce bloc homogène des gardiens de la tradition, symbole de fraternité et d'unité de la Côte d'Ivoire.

En foi de quoi, dira-t-il : « Oui, distingués chefs traditionnels, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble.

Nous n'avons pas d'autre choix que de nous entendre. Entre frères, il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, des divergences de vue sur une question. Mais, est-ce une raison suffisante pour rejeter son frère ou lui tourner le dos, voire le renier ? »

Pour lui, les enfants de ce pays n'ont d'autre choix que de préserver la paix que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a léguée à la Côte d'Ivoire.

En la matière, le rôle de médiation des chefs, selon lui, est plus que primordial. « Vous les chefs, dans nos villages, c'est au dialogue que vous avez recours chaque fois qu'il y a un différend entre deux personnes ou entre deux familles.

Le dialogue a toujours été votre arme secrète, pour régler les conflits et préserver la cohésion sociale dans nos villages et je vous félicite pour cette sagesse qui doit tous nous inspirer », les a-t-il interpellés.

Avant de rendre un hommage solennel à la reine du peuple Baoulé, Nanan Akoua Boni II et à sa notabilité du Walèbo, pour avoir, à la veille de la cérémonie, ouvert les portes de son palais à sa délégation et lui afin qu'ils puissent lui rendre les civilités dues à son rang.

L'héritière d'Abla Pokou, après avoir donné sa bénédiction à Kobenan Kouassi Adjoumani et son équipe, s'est fait représenter par sa fille et un de ses émissaires à la manifestation.

Le président du mouvement « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », rassuré donc par cette onction de la reine des baoulé, a appelé les chefs traditionnels à faire bloc derrière le Président de la République, Alassane Ouattara et de l'accompagner dans ses œuvres de reconstruction de la Côte d'Ivoire après les crises qui ont secoué le pays.

« Le Président Alassane Ouattara est au travail. Il œuvre chaque jour à la consolidation de l'héritage que nous a laissé le Président Houphouët-Boigny.

Avant de nous quitter, le Président Houphouët-Boigny nous avait confié qu'il confierait le pays, non pas à un homme, mais à une équipe. Vous comprenez, pourquoi le Président tend les bras à tous, pourquoi il veut remettre ensemble les héritiers politiques du Président Houphouët-Boigny », a-t-il expliqué.

Le porte-parole des chefs baoulé de Gbêkê, Nanan Ngoran Koffi II, chef canton Fafouê, a remercié les initiateurs de cette rencontre dédiée à l'unité, à la cohésion et à la paix. Relativement à la mésentente actuelle entre le Chef de l'Etat et le président du Pdci-Rda, il a tenu à faire une confidence à la foule : « Je remercie le Président "Alla N'ssan" parce que j'en sais quelque chose. Lui et Bédié m'ont fait l'honneur de m'inviter à Yamoussoukro peu avant la présidentielle de 2015.

Et c'est moi qui, dans la suite présidentielle de l'hôtel président, ai demandé au président Bédié et au Président "Alla N'ssan", Alassane Ouattara d'aller sur la tombe d'Houphouêt-Boigny. Voilà comment on a eu la cohésion sociale et le mot d'ordre de l'appel de Daoukro en faveur de la candidature du Président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. C'est aussi à cette occasion que nous avons, sous la houlette du président Bédié, décidé d'introniser le président Ouattara, Alla N'ssan ».

Parlant du reniement de ce nom donné au Président Ouattara par les chefs baoulé, il a soutenu : « chez nous les baoulé, quand un chef crache, il ne peut plus laper son crachat (... ) Mais en tant que chefs, nous continuons de rassembler les deux hommes et souffrez que nous n'en disions pas plus ici ».

La cérémonie du samedi au palais du carnaval marquait la 4e étape de la caravane de la cohésion sociale initiée par Louis Kouakou Habonouan.

Adjoumani Kouassi Kobenan a profité de cette opportunité pour prôner l'unité et appeler les chefs du grand centre à être des artisans de la paix.

Lui et le ministre des Transports, fils de la région, ont procédé à l'investiture de Louis Habnouan comme coordonnateur du mouvement « Sur les traces d'Houphouët-Boigny » dans le Gbêkê.