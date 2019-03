Afrique: L'intégration économique au menu de l'Africa CEO Forum 2019

Photo: Africa CEO Forum

Africa CEO Forum Awards 2018 (photo d'illustration)

Le président rwandais Paul Kagame doit ouvrir ce lundi 25 mars à Kigali l'Africa CEO Forum. C'est la septième édition de ce rendez-vous des chefs d'entreprise du continent, organisé par le magazine Jeune Afrique et par la Banque mondiale.

Ce forum économique doit rassembler pendant deux jours quelque 1 500 participants. Ils doivent discuter notamment de l'instauration d'une zone de libre-échange sur le continent.

Si l'Africa CEO Forum se tient cette année à Kigali, c'est parce que c'est justement dans la capitale rwandaise, il y a exactement un an, qu'a été signé l'accord de création de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC).

Quarante-neuf pays africains, un seul objectif : faire passer les échanges intra-africains de 15% à 25% du commerce total du continent dans les dix ans.

Mais un an après, un nombre insuffisant de pays a ratifié l'accord permettant de le mettre en œuvre. Le Forum de Kigali vise donc à accélérer ce processus et à réfléchir aux moyens de le concrétiser : comment alléger les procédures administratives, accélérer la construction d'infrastructures, protéger les intérêts et les industries de chaque pays ? Une quarantaine de panels et autres ateliers seront consacrés à ces questions.

Les 1 500 participants attendus seront surtout des chefs d'entreprises venus d'Afrique et du monde entier, mais également des chefs d'Etat et de gouvernement.

Le Togolais Faure Gnassingbé et l'Ethiopienne Sahle-Work Zewde sont annoncés, ainsi que le président congolais Félix Tshisekedi, qui devrait présenter, au cours du Forum, les contours de son programme de relance économique pour la RDC.

This evening at Urugwiro Village, President Kagame welcomes President Tshisekedi who is in Kigali to attend the Africa CEO Forum #ACF2019 pic.twitter.com/g3gxFFdE2G

Presidency | Rwanda (@UrugwiroVillage) 24 mars 2019

La RDC à l'honneur

Le président congolais est à Kigali depuis dimanche soir. Les deux présidents ont eu un premier tête-à-tête dans la soirée, suivi d'un dîner en comité restreint. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, et des proches collaborateurs de Paul Kagame ont été associés à ce repas.

Ce lundi, tous deux participeront à l'inauguration de l'Africa CEO Forum. Pour cette édition 2019, la RDC sera à l'honneur.

Il est prévu que Félix Tshisekedi s'adresse mardi aux participants pour parler des opportunités d'investissement dans son pays. Une délégation d'hommes d'affaires de la RDC a d'ailleurs fait le déplacement à Kigali.

Selon des sources proches de la présidence congolaise, le numéro un congolais profitera de son séjour à Kigali pour parler de la paix dans la région.

Il entend ainsi poursuivre ses efforts de rapprochement entre le Rwanda et l'Ouganda d'une part, le Rwanda et le Burundi d'autre part. Le Burundi devrait en effet être la prochaine étape de la tournée de Félix Tshisekedi dans la région.