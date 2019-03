Cote d'Ivoire: Soutien au Chef de l'Etat - Des élus et cadres du Tchologo réaffirment leur attachement au Président Ouattara.

Réunis au siège du Rdr, samedi, ces cadres et élus des départements de Ferkessédougou, Kong et Ouangolodougou ont assuré le Président de la République de leur attachement et de leur volonté de l'accompagner dans ses actions de reconstruction et de développement de la Côte d'Ivoire.

Pour eux, à moins de deux ans des élections générales dans le pays, les populations bénéficient des retombées positives des actions de développement du Président Ouattara. Aussi ne peuvent-ils que le soutenir et faire la promotion du Rhdp, parti du Chef de l'Etat.

« Le parti politique unifié, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), s'affirme de plus en plus comme la force politique majeure pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère.

Certains propos discordants tendent malheureusement à perturber la sérénité et la cohésion des populations au plan national, et particulièrement dans la région du Tchologo », ont-ils fait remarquer. Puis de s'engager :

« Nous affirmons solennellement notre engagement aux idéaux du Rhdp, gage de paix, de stabilité et de développement durable de notre pays ».

Ils ont également exprimé leur attachement au ministre des Affaires présidentielles, président du conseil régional du Tchologo et principal levier du développement de la localité, Birahima Ouattara.

Ces élus et cadres n'ont pas manqué d'appeler les filles et fils de leur région à éviter toute initiative visant à fragiliser la cohésion et la dynamique de développement du Tchologo.