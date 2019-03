Afrique: CAN 2019 - Warriors et Léopards en Egypte, les Diables rouges au tapis (groupe G)

Forts de l'avantage du terrain lors de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019, les Warriors du Zimbabwe et les Léopards de RDC se sont qualifiés pour la compétition en battant le Congo et le Liberia (2-0 et 1-0).

C'est une nouvelle déception pour les Diables rouges, derniers de leur groupe, après cet ultime revers (3 défaites, 2 nuls et 1 victoire). Privé de Thievy Bifouma, les hommes de Valdo se sont créés des occasions, mais ont manqué d'efficacité face au but.

A l'inverse, Mongondza, préféré à Mafoumbi et Massa, non retenus par le Brésilien, s'est incliné sur un coup-franc de Billiat (20e), dont le placementet celui de son mur laissent songeur.

Seize minutes plus tard, Musona, l'autre star des Warriors, doublait la mise après une énorme bouloette de Mayembo, qui ratait un contrôle de balle devant la surface (36e).

Condamné à marquer trois buts pour vaincre, le Congo tenait la possession du ballon en seconde période, sans se montrer vraiment tranchant, à l'exception de quelques saillies de Mbenza, entré à la pause à la place d'Oniangué.

Après ses échecs avec les U17 et les U20, le technicien Valdo récidive avec la sélection A, sans être parvenu à poser son empreinte sur le jeu de l'équipe. A sa décharge, les Diables rouges n'ont disputé aucun match de préparation depuis son arrivée.

Si les choix du sélectionneur sont souvent discutés, on peut s'étonner qu'il n'ait jamais effectué de voyages de détection pour affiner ses choix. Et en off, plusieurs joueurs ont dénoncé des conditions d'organisation loin des standards en vigueur il y a encore quelques années. Pour preuve, ils ne savent pas encore quand ils feront le trajet retour vers Brazzaville pour ensuite rejoindre leurs clubs respectifs.

Les chantiers seront donc nombreux pour relancer un football congolais qui mise désormais sur l'équipe U23 de Jean-Elie Ngoya pour sortir du marasme ambiant.

Zimbabwe-Congo : 2-0 (2-0)

Buts : Billiat (20e) et Musonda (36e) pour le Zimbabwe

Congo : Mongondza- Konongo, Baudry, Mayembo, R.Etou (Bahamboula, 75e)-Loussoukou, Ndinga, Oniangué (cap, Mbenza, 46e)-Makiessé (Kapolongo, 66e), Ibara, Ndockyt)

Entraineur : Vado (Brésil)

RDC-Libera : 1-0

But : Cédric Bakambu pour la RDC

Classement

1) Zimbabwe, 11 pts, 2) RDC, 11 pts, 3) Liberia, 7 pts, 4) Congo, 5 pts