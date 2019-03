Afrique Centrale: Visite du Directeur Régional de l'UNFPA Mabingué Ngom au Cameroun

communiqué de presse

Yaoundé, Cameroun – 25 Mars 2019. Le Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Monsieur Mabingue Ngom, effectue du 25 au 28 mars 2019, une visite de travail au Cameroun. Cette visite intervient dans le cadre de la réunion régionale de planification des activités de l’UNFPA dans la région et qui se tient à Yaoundé. A cet effet, outre le Directeur Régional, 23 Représentants Pays de UNFPA en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que des partenaires techniques et financiers seront présents dans la capitale camerounaise.

Au cours de son séjour, le Directeur Régional de UNFPA sera reçu en audience par les hautes personnalités de l’Etat du Cameroun. Deux sessions de travail se tiendront en vue de renforcer les axes stratégiques de partenariat entre le Cameroun et l’UNFPA. Ces rencontres impliqueront le Ministère des Relations Extérieures et les ministères sectoriels en charge de l’économie, de la santé, de la jeunesse et de la promotion de la femme. L’agenda portera essentiellement sur les thématiques liées à la capture du Dividende Démographique, l’autonomisation des jeunes et des femmes à travers l’expérience du projet SWEDD (https://wcaro.unfpa.org/en/node/33761).

Le 26 mars 2019, la délégation visitera les activités humanitaires dans la Région de l’Extrême Nord, en présence des Ministres de la Santé Publique et de la Jeunesse et de l’Education Civique ainsi que de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Cameroun. Elle s’entretiendra avec les bénéficiaires et partenaires locaux sur les sujets de population et développement en contexte de crise violente et plus particulièrement de la résilience des jeunes et de femmes. Cette visite humanitaire s’inscrit en droite ligne du Plan de Réponse Humanitaire 2019 pour le Cameroun, lancé le 20 février 2019 par les Nations Unies en partenariat avec le Gouvernement. Avec des besoins urgents estimés à 299 millions de dollars, ce plan vise à venir en aide à 2,3 millions de personnes considérées comme ayant un besoin urgent dans 8 des 10 Régions que compte le Cameroun.

Parmi les thèmes majeurs de la coopération entre le Cameroun et UNFPA figurent la lutte contre la mortalité maternelle, les violences basées sur le genre, la promotion de l’investissement dans la jeunesse en vue de capturer le dividende démographique et la production des données pour la planification et le suivi du développement (https://cameroon.unfpa.org/).