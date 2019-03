Madagascar: Airtel Madagascar - Engagement dans la promotion de l'égalité des genres

Des collégiennes du CEG d'Antanimena ont eu l'occasion d'en savoir plus sur les technologies des télécommunications.

Le thème retenu pour la célébration de la journée internationale des droits de la femme s'articule parfaitement à la vision d'Airtel sur le rôle de gent féminine dans le processus de développement économique

Airtel Madagascar reste encore et toujours attaché à la promotion de l'égalité des genres. Elle l'a encore prouvé lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Plus précisément le 11 mars dernier où le 3e opérateur mobile mondial a organisé une visite guidée du « Technical Data Center » d'Airtel Madagascar au profit de 20 jeunes filles de la classe de 3e du CEG d'Antanimena. Une visite qui avait pour objectif d'inspirer, de motiver et d'orienter les jeunes filles dans leurs études pour une carrière professionnelle réussie dans le domaine des nouvelles technologies. Durant leur immersion dans le « Technical Data Center », les jeunes élèves ont eu droit à une présentation du système de fonctionnement de la téléphonie mobile par Annelyse Bikiny, la Responsable des Opérations techniques.

Mêmes opportunités

La visite s'est achevée par une remise de « goodies » aux jeunes filles et une photo de famille avec le célèbre artiste Shyn, ambassadeur de la marque Airtel. Shyn n'a pas manqué d'encourager les jeunes filles du CEG d'Antanimena à croire en elles, exprimer leur plein potentiel et aller au bout de leur rêve. «Nous voulons déconstruire cette image qui est de penser que le domaine technique est réservé uniquement aux hommes. Notre politique, chez Airtel, consiste à offrir les mêmes opportunités aux femmes et aux hommes. La preuve, notre responsable des Opérations techniques est une jeune femme qui met ses compétences et son savoir-faire au service du développement de nos activités. Intégrer les femmes et les jeunes filles au centre des innovations technologiques est une priorité pour Airtel» a déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

Rappelons que la journée internationale des droits de la femme était axée cette année sur le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement », L'articulation de ce thème s'inscrit parfaitement dans la vision de l'opérateur qui depuis plusieurs années s'attelle à défendre les droits de la femme et à montrer l'importance de la gent féminine dans le processus de développement du pays.