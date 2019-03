Madagascar: Donakafon'ny Tanora (Data) - Un débat sur « Le financement du développement à Madagascar » ce jeudi

Le Data (Donakafon'ny Tanora) revient. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce rendez-vous mensuel, il s'agit d'un débat d'idées sur un thème d'actualité.

C'est un programme de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) et organisé par les yltpiens, celles et ceux qui ont bénéficié de la formation en leadrship YLTP (Youth Leadership Training Program), dispensée par la FES. Pour ce mois, le Data sera axé sur le thème : « Le financement du développement à Madagascar ».

Parmi les panelistes figurent, Rado Ratobisaona, yltpien 2012, doctorant en Economie et enseignant en Economie Quantitative ; Nirina Rakotomanantsoa, coordinateur du programme IEM (Initiative pour l'Emergence de Madagascar) et Directeur Général de la Société Malagasy Kraoma ; Rivo Rakotondrasanjy, entrepreneur et chef d'entreprises, et Ralison Andriamandranto, consultant indépendant et coordinateur du Sefafi. Nous retenons une date, une heure et un lieu : ce jeudi 28 mars à 16 heures au Café de la Gare Soarano !