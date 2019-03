Cote d'Ivoire: Visite de travail au Patriote/ Sidi Touré - "Je suis venu saluer une rédaction combattante et responsable"

Entrevue de courtoisie, de confraternité, mais également visite pour s'imprégner des réalités de Mayama éditions et production, société éditrice du journal le Patriote. C'est l'une des visées de l'arrivée du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, hier dans les locaux de cette entreprise à Marcory-Zone 4.

« C'est une visite fraternelle et confraternelle (le ministre est détenteur d'une carte d'honneur de journaliste professionnel). C'est une tournée qui a tout son sens.

Car c'est une visite pour m'imprégner de vos réalités, tirer la substance et commencer à envisager d'autres options spécifiques pour adresser la problématique que vous soulevez par ailleurs », a-t-il expliqué, d'entrée comme enjeux de cette entrevue avec les journalistes et l'ensemble du personnel du Patriote.

Saluant la contribution significative de ce journal, dans le combat pour la démocratie, l'égalité de tous les Ivoiriens et, surtout, l'accession du Rassemblement des républicains (Rdr) et son président, Alassane Ouattara, à la magistrature suprême, le ministre Sidi Touré a dit son admiration à Coulibaly Sounkalo alias Charles Sanga, gérant et directeur de publication.

« Je mesure le dynamisme du Patriote. Indépendamment de votre bataille, à l'époque, qui a fait des émules, vous avez su fidéliser votre lectorat audelà de votre lectorat de base et la longévité de votre journal en dit long », a déclaré Sidi Touré.

Justement pour la noblesse de ce combat, l'illustre hôte du Patriote, tout en encourageant les animateurs du journal à pérenniser « cet outil de conviction, de combat », n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé au ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, fondateur du journal.

La presse n'est pas exclue du programme social présidentiel ! En réponse aux différentes préoccupations posées par le rédacteur en chef Koré Emmanuel, au nom du gérant, Sidi Touré a engagé les dirigeants et les journalistes du Patriote à « oser la mutation » en allant audelà du journal papier pour « capter le numérique ».

A ce sujet, le porteparole du gouvernement a rasséréné ses interlocuteurs de ce matin-là de son soutien et en se posant comme leur « avocat ». C'est donc à juste titre qu'il est venu à cette rencontre avec Mme Bernise N'guessan, directrice générale du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp).

« Nous allons vous accompagner, les mesures existent, mais nous réfléchissons à des mesures supplémentaires pour impacter les coûts excessifs au niveau des intrants. Nous allons regarder dans le dispositif fiscal, les charges sociales, ensemble, nous allons analyser tout cela, tout en saluant une rédaction combattante et responsable ».

En tout cas, sans langue de bois ni fioritures, toutes les questions ayant trait à l'impression, à la distribution, au déploiement de la Tnt, au social à l'endroit de la presse ont été abordées.

Et cela, dans un esprit détendu, autour d'un petit déjeuner offert par le ministre Sidi entouré de tout son cabinet. Bien avant l'intervention du porteparole du gouvernement, c'est Koré Emmanuel qui a fait l'état des lieux de la vie de Mayama éditions et production.

L'occasion était belle, pour le rédacteur en chef, de voir en cette visite « La charge d'espoir » qu'elle renferme pour une entreprise comme Mayama Editions et production et son personnel. Il a énuméré les difficultés liées entre autres au sempiternel problème de la distribution, du coût exorbitant des intrants (l'encre, le papier, les ordinateurs, etc.) »

Pour M. Koré, toutes ces difficultés sont de nature à asphyxier l'entreprise, en dépit des efforts consentis par l'Etat. Tout heureux d'avoir pris ce petitdéjeuner avec ses confrères du patriote, Sidi Touré, avant de prendre congé d'eux, leur a offert un ordinateur portable.