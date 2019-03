Sénégal: Menu du dialogue politique - Dr Papa F. Diallo plaide pour le design institutionnel

De passage hier, dimanche 24 mars, dans l'émission Objection de la radio Sudfm, le Dr Papa Fara Diallo, Enseignant chercheur en Sciences politiques à l'UGB de Saint-Louis s'est prononcé sur l'appel au dialogue.

Face à Baye Oumar Guèye, Dr Papa Fara Diallo a salué cette démarche du président réélu qui pourrait être une «occasion rêvée pour aller vers des «réformes en profondeur et très consolidantes» afin de sortir définitivement le Sénégal» des problèmes sur le plan institutionnel et l'absence de consensus entre majorité et opposition.

Poursuivant son propos, il a cependant estimé que les discussions dans le cadre de ce dialogue doivent porter sur le design institutionnel et sur les règles du jeu démocratique.

«Le Sénégal a plus que besoin d'un dialogue sincère et inclusif qui aboutisse sur des conclusions fortes.

Donc, ce dialogue pourrait être une occasion rêvée pour sortir définitivement sortir le Sénégal de cette phase infantile de notre démocratie qui se manifeste par des processus électoraux extrêmement chaotiques où les acteurs ne sont d'accord sur rien du tout, où des disfonctionnements majeurs accompagnent tout le processus, où on impose des réformes à quelques mois du scrutin, des réformes qui ne sont pas du tout consensuelles ».

Dans la foulée, le Dr Papa Fara Diallo a invité le président de la République à qui revient, selon lui, la charge de mettre forme à ce dialogue à jouer la bonne carte.

«Le chef de l'Etat devrait mettre les formes à ce dialogue en commençant par définir les termes de références clairs et largement partagés en amont avec tous les acteurs qu'il invite à ce dialogue.

Le dialogue ne doit pas se limiter aussi aux seuls politiciens, on doit y associer les organisations de la société et tout autre citoyen capable de par son statut et sa fonction à apporter quelque chose de plus dans le but de renforcer le design institutionnel de notre pays».