Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Le Gabon n'y sera pas !

Comme lors de l'édition de la CAN 2013 où le Gabon avait été sorti au deuxième tour des qualifications après avoir organisé la CAN 2012, le Gabon ne sera pas du voyage en Egypte après avoir organisé la Coupe d'Afrique des Nations de 2017.

Les Panthères du Gabon ont été tenues en échec par les Hirondelles du Burundi, bien décidées à arracher leur qualification. L'équipe gabonaise devra se contenter de regarder la compétition de loin. Le Burundi s'est qualifié pour sa toute première Coupe d'Afrique des Nations grâce à un match nul (1-1) contre le Gabon, qui ne les rejoindra pas en Egypte cette année.

Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang était contraint de l'emporter s'il voulait jouer la compétition, mais le sort en a décidé autrement. En effet, le Burundi, obstiné, a bien défendu avant de prendre l'avantage à la 77e minute, lorsque Cédric Amissi a ouvert la marque après une action rondement bien menée par les attaquants burundais, le tout en une touche de balle. Le but contre son camp d'Omar Ngandu en toute fin de partie lui a permis de finir nerveusement, mais le Burundi a tenu bon pour revendiquer un point historique. Le Burundi rejoint logiquement le Mali, vainqueur du groupe C, lors du tournoi final qui se déroulera en juin et juillet de cette année en Egypte.

Entre-temps, pour le Gabon et Aubameyang, ce match constituait la dernière chance pour la génération incarnée par Ovono-Ebang et Ecuélé-Manga de faire au moins une bonne CAN. Ces deux joueurs sont quasiment arrivés aux portes de la retraite internationale.

Après avoir manqué la Coupe du Monde l'an passé, les Panthères rateront encore une compétition internationale cette année. Aubameyang n'a réussi qu'un seul but dans ces éliminatoires de la CAN, lui qui annonçait déjà sa « peut-être » retraite internationale si le Gabon n'allait pas aux pays des Pharaons. Mais néanmoins, les Panthères n'ont pas démérité. L'équipe qui s'est rendue à Bujumbura était consciente de l'enjeu du match et a sorti le grand jeu avec Didier Ovono qui a longtemps retardé l'échéance. Si Aubaméyang n'a visiblement pas été très percutant, il faudrait au moins s'attarder sur le jeune Jim Allevinah, joueur de 4ème division en France qui, pour sa première avec les Panthères a fait sensation lors de cette ultime rencontre. Didier Ndong-Ibrahim ainsi que Poko en milieu de terrain ont donné satisfaction au coach.

Malheureusement, certains choix n'ont pas été porteurs d'efficacité pour Daniel Cousin. A savoir Malick Evouna pas très à l'aise sur un terrain synthétique, ainsi que Dénis Bouanga pas très en vue. Le Gabon a manqué de dynamisme en attaque. Le Gabon termine troisième du groupe C avec deux victoires, deux nuls et deux défaites. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 marque le début d'une nouvelle ère, elle aura lieu en juin et juillet plutôt qu'en janvier / février comme par le passé, et verra la participation de 24 sélections continentales. L'Égypte, pays hôte qui a pris la relève après que le Cameroun ait été privé de ce privilège, accueillera 23 autres participants au tournoi, la première fois que la CAN compte plus de 16 nations.