Rwanda: Africa CEO Forum 2019 - Le ministre Sesungkur à Kigali pour promouvoir Maurice comme un centre financier international d'excellence

Photo: Africa CEO Forum

Panel d'ouverture de l'Africa CEO Forum à Kigali

communiqué de presse

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, M. Sudhir Sesungkur, se trouve actuellement à Kigali, Rwanda, pour assister à l'Africa CEO Forum 2019 qui se tient les 25 et 26 mars 2019.

C'est à l'invitation du Président de l'Africa CEO Forum et du Chief Executive Office de l'International Finance Corporation que le ministre Sesungkur participe à cet événement.

C'est la septième édition de ce rendez-vous des chefs d'entreprise du continent, organisé par le magazine Jeune Afrique et par la Banque mondiale. Ce forum économique rassemble quelque 1 500 participants dont des chefs d'entreprises venus d'Afrique et du monde entier, mais également des chefs d'Etat et de gouvernement. Ils discuteront notamment de l'instauration d'une zone de libre-échange sur le continent.

Lors du forum, le ministre s'adressera aux délégués pendant le panel de discussion 'Invest-In', séance spécifiquement conçue pour promouvoir Maurice comme un centre financier international d'excellence auprès de quelque 150 investisseurs internationaux et hommes d'affaires participant à cet événement.

L'Africa CEO Forum se tient cette année à Kigali car l'accord de création de la Zone de libre-échange continentale a été signé l'année dernière dans la capitale rwandaise par 49 pays africains. L'objectif est de faire passer les échanges intra-africains de 15% à 25% du commerce total du continent dans les dix ans.

Le Forum de Kigali vise ainsi à accélérer ce processus et à réfléchir aux moyens de le concrétiser en proposant des solutions pour alléger les procédures administratives, ainsi qu'à accélérer la construction d'infrastructures, et de protéger les intérêts et les industries de chaque pays. Une quarantaine de panels et autres ateliers seront consacrés à ces questions.

Rencontre avec des représentants de la communauté des affaires

De Kigali, M. Sudhir Sesungkur se rendra à Johannesbourg, en Afrique du Sud, où il rencontrera des représentants de la communauté des affaires.

La délégation aura des entretiens et des réunions avec des hommes d'affaires et des potentiels investisseurs pour partager avec eux les changements positifs apportés dans le cadre règlementaire du secteur du Global Business en mettant en avant les avantages que propose le centre financier international de Maurice comme un centre régional.