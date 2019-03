Soudan: Le Dr Al-Sadeg Al-Hadi affirme l'importance de la communication avec l'UE

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Leader du Parti Umma, le Dr Al-Sadeg Al-Hadi Al-Mahdi, a reçu Dimanche à son bureau le Chef de la Mission de l'Union Européenne (UE) auprès du Soudan, Jean-Michel Dumond, et a souligné l'importance de la communication entre le Gouvernement et les pays de l'UE en raison de leur rôle consistant à aider le Soudan à surmonter ses Crises Politique et Economique Actuelles.

Il a souligné que sa rencontre avec l'Ambassadeur de l'UE à Khartoum s'inscrivait dans le cadre d'un échange de vues et discutait des solutions possibles et rapides aux Crises Traversées au pays.

Il a également défendu la Vision du Parti Umma en réunissant les Points de vue du pays et l'UE représentés par l'Ambassadeur à Khartoum et le Gouvernement.

Le Dr Al-Mahdi a appelé l'UE à soutenir les efforts visant à retirer le Nom du Soudan de la Liste Américaine des pays Parrains du Terrorisme.

De son côté, le Chef de la Mission de l'UE à Khartoum a souligné l'importance de parvenir à un Consensus entre les Dirigeants Politiques Soudanais afin de trouver des Solutions aux Crises Politiques et Economiques du Soudan.

Il a indiqué que le Soudan pourrait obtenir un soutien du Fonds Monétaire International (FMI) et des pays de l'UE, ainsi que des Conseils et une Assistance Technique, ainsi que pour proposer des Solutions à de nombreux Problèmes Politiques et Economiques au Soudan, notamment en ce qui concerne la Production Agricole, l'Elevage, Pétrole et Minéraux.