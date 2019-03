Angola: Les hélicoptères angolais arrivent au Mozambique

Luanda — Deux hélicoptères angolais, avec des troupes spécialisées en sauvetage des personnes dans des zones difficiles d'accès, arrivent à Maputo, au Mozambique, a annoncé lundi la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Même aujourd'hui, il arrive dans ce pays dévasté par le cyclone Idai, un quatrième avion avec 52 tonnes de médicaments et matériel consomptible, deux ambulances et quatre voitures tout terrain pour faciliter la mobilité des équipes.

Les équipes se joindront à la délégation angolaise qui se trouve dans ce pays depuis le 22 mars pour une mission de 30 jours destinée à fournir une assistance technique et médicale dans les différentes branche de médecine auprès des populations touchées par le cyclone.

"Aujourd'hui, des équipes médicales et techniques font partie de groupes de travail. Onze d'entre elles ont été créées pour se rendre dans des zones les plus critiques et de très difficiles accès où les professionnels angolais (médecins, infirmiers et techniciens en diagnostic) se relayeront pendant une semaine", a expliqué la ministre lors d'une conférence de presse.

Le cyclone Idai, qui a frappé le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe, a fait plus de 732 morts, dont 446 au Mozambique. Il a laissé des milliers de personnes désespérées, beaucoup se sont réfugiées sur les toits et les arbres pour survivre.

Au moins 259 personnes ont été tuées au Zimbabwe par le cyclone Idai, d'après le dernier bilan du ministre zimbabwéen de la Défense, selon lequel 120 corps auraient été emportés par les eaux du pays vers le Mozambique.