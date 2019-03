Soudan: M.Jadallah prend la direction de SUNA

Khartoum — M. Abdullah Jadallah Ahmed Nimer a pris sa charge directeur général de l'Agence Soudanaise de presse (SUNA remplaçant ainsi M. Awad Gadaine. La remise et la passation ont eu lieu dimanche après-midi en présence de membres du conseil suprême de rédaction de l'Agence et de représentants de la fédération filiale des travailleurs.

M. Awad Gadaine l'ex-directeur général a souhaité au nouveau directeur de diriger avec succès le travail des médias au Soudan, ou SUNA est placée pionnière. Gadaine a appelé les employés de la la nouvelle administration à préserver les avantages de SUNA, à rester à la pointe des médias et à renforcer leurs liens avec la société et ses institutions, soulignant qu'il continuerait à défendre SUNA et ses causes.

De son côté, le nouveau directeur général de l'Agence SUNA , M. Abdullah Jadallah s'est engagé à continué à élaborer des projets de développement et de modernisation de l'Agence afin de fournir un nouveau modèle médiatique plus actualisé et diffusé localement et à travers les frontières afin de s'adresser à l'opinion publique dans des langues vivantes et de redresser l'image du Soudan.