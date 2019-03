Congo-Brazzaville: Diables rouges - Jouer dans l'équipe nationale, un challenge pour Pierre Ange Omombé

L'attaquant limougeaud a amorcé sa phase de progression et espère donner le meilleur de lui-même afin de gagner sa place dans la sélection nationale. Une manière pour lui d'exaucer le vœu de son père qui a toujours milité pour que son fils soit un international congolais.

Le premier rendez- vous manqué entre Pierre Ange Omombé et la sélection des U-23 a eu lieu en 2015. Agé aujourd'hui de 24 ans, il faisait partie des joueurs suivis par l'ancien sélectionneur des Diables rouges, Claude Le Roy, dans le but de composer l'ossature nationale lors des 11es Jeux africains de Brazzaville 2015. Il avait participé à quelques stages avec l'équipe A. Malheureusement, pendant les Jeux, son club de l'époque, Paris FC, ne l'avait pas libéré pour faire ses débuts avec les Diables rouges.

A la suite du départ de Claude le Roy, ce jeune joueur qui n'est plus suivi est conscient de ce qui lui reste à faire: gagner sa place en sélection, se battre et travailler dur pour convaincre les dirigeants du football congolais.

Il doit cependant faire ses preuves au sein du club dans lequel il évolue. Après ses débuts à Orléans pendant deux saisons (2013-2014 et 2014-2015), Pierre Ange Omombé a rejoint le Paris FC pour deux saisons. La saison 2015-2016 constituait son court passage en Ligue 2 française. « Lorsque j'étais au Paris FC, j'ai disputé mon premier match pro en Ligue 2. C'était à Valenciennes, en décembre 2015. Je n'avais pas ressenti de pression particulière lorsque je suis entré sur le terrain. Après, ce match m'a laissé sur ma faim. Il m'a donné envie de rester dans le milieu pro mais ça n'a pas pu se faire. Ce sont les aléas d'une carrière », a souligné le joueur.

Rester dans le milieu pro, telle est l'ambition qu'il s'était fixée lorsqu'il a rejoint Limoges. « Je n'ai pas encore pu réaliser les performances que je souhaitais. Je sais que j'ai encore beaucoup à apporter. J'aimerai être plus décisif pour l'équipe. Depuis mon arrivée à Limoges, j'apprends aussi à évoluer à plusieurs postes devant. C'est intéressant car ça élargit ma palette offensive », a-t-il assuré.

Cinq buts déjà inscrits en championnat

Au fil de temps, Pierre Ange Omombé a retrouvé le chemin des filets. Il a déjà inscrit cinq buts en championnat et quatre en coupe de France. Ce joueur dont les qualités premières sont la vitesse, l'explosivité et le dribble, n'entend pas en rester là. Parlant collectif, il veut aider son club à réaliser une grosse saison pour finir le plus haut possible au classement. A titre personnel, il a déclaré : « Je vais essayer d'être plus décisif possible, de marquer les buts et de faire plus de passes décisives pour aider l'équipe ».

Son père, Jean-Pierre Omombé, est confiant quant au talent de son fils. Son agent a même certifié que son poulain est suivi par beaucoup de clubs de Ligue 2. «Pierre Ange est aujourd'hui adapté pour intégrer un club de la Ligue 2 », a souligné son agent.

Après Paris FC au sein duquel il a connu Dylan Bahamboula, Pierre Ange Omombé a joué à Saint-Quentin, club de national 3 au sein duquel il a fait une bonne saison. Il n'est pas resté longtemps dans ce club car le projet de Limoges FC l'avait séduit. Jouer pour les Diables rouges reste un objectif pour lui. « J'avais fait un essai avec Claude Le Roy, cela m'a fait plaisir de porter le maillot du Congo. C'est toujours un rêve car je n'ai jamais oublié mes origines », a indiqué le joueur.