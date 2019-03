Afrique: CAN Egypte 2019 - La RDC se qualifie face au Liberia

Les Léopards ont obtenu leur ticket pour la phase finale de la compétition, en battant à domicile, le 24 mars, les Lones stars par un but à zéro.

La République démocratique du Congo (RDC) et le Liberia jouaient chacun sa qualification, à l'occasion de la dernière journée de la phase de groupes, pour prendre part à la grande fête du football africain prévue en juin, au pays des pharaons. Un but à zéro, c'est le score de cette rencontre, une qualification chèrement acquise.

Le onze national de Florent Ibenge s'est composé du gardien de but Ley Matampi, de Glody Ngonda et Djo Issama, respectivement sur les flancs gauche et droit de la défense, alors que Marcel Tisserand et Christian Luyindama ont formé la paire axiale de la défense. Au milieu de terrain, Chancel Memba et Youssouf Mulumbu se sont chargés de la récupération de balle et de la relance. Trésor Mputu s'est positionné en animateur de jeu. Le trio d'attaque s'est constitué de Yannick Bolasie, Paul-José Mpoku et Cédric Bakambu, disposés en 4-3-3.

Du côté des Lones stars du Liberia, le sélectionneur Thomas Kojo a disposé son équipe en 4-4-2, en faisant confiance au gardien de but Ashley William, et dans le champ, Aldysius Simujla, Oscar, Alvin Maccornell, Oscar Team Dennis, Joel Johnson, Tonia Distell, Oscar Dorley, Allen Njie, Terrance Tisdell, William Jebor et Sam Johnson. On a noté l'absence de l'attaquant Antony Laffor de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, suspendu pour cette rencontre.

Les Léopards ont démarré la partie dans le camp des Lones Stars, tentant de marquer rapidement le but qui devrait les libérer psychologiquement. Mais les protégés de Thomas Kojo ont su contenir les assauts des Congolais dans les deux premiers quarts d'heure, avant de sortir de leur base pour montrer une certaine homogénéité et apporter un peu de danger dans le camp des Léopards. Toutefois, les poulains d'Ibenge ont continué d'assiéger le camp des Lones stars, même si le score est resté inchangé pendant la première période.

Au retour des vestiaires, les Léopards ont intensifié leur domination. A 52e mn, Cédric Bakambu, lancé par Trésor Mputu au cœur de la défense libérienne, a trompé le gardien de but Ashley d'une frappe limpide. Après ce but, le jeu des Léopards s'est un peu débridé. Et à la 70e mn, Merveille Bope a pris la place de Youssouf Mulumbu un peu émoussé. A la 72e, Paul-José Mpoku a cédé sa place à Meschak Elia.

Thomas Kojo, pour sa part, a remplacé Dorley par Sangaré à la 74e mn. A la 76e, Djuma Shabani prenait la place de Djo Issama Mpeko. Mais le score n'a plus bougé. C'est dans la douleur que la RDC s'est qualifiée. Christian Luyindama et Meschak Elia ont fini la partie avec des bandeaux sur la tête, victimes de coups de coude de la part des joueurs libériens.

Zimbabwe qualifié...

L'autre qualifié du groupe, le Zimbabwe a vaincu à domicile le même jour le Congo Brazzaville, par deux buts à zéro, avec les réalisations de Billiat et Musona en première période. Les Warriors finissent donc premiers du groupe avec onze points, devant les Léopards qui en totalisent neuf. Les Lones stars ont occupés la troisième place avec sept points, devant les Diables rouges, derniers avec cinq points.