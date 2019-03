Togo: La compétition s'internationalise

Le Tournoi Taekwondo Challenge Kids, organisé durant les congés de Pâques, par le club de Furious Fighters, pour mettre en valeurs les jeunes praticiens de cet art martial a disputé sa deuxième édition dimanche dernier à Lomé.

Pour cette nouvelle édition, la compétition qui a regroupé plus de 130 athlètes (minimes, cadets et juniors), venus de 16 équipes dont une du Bénin (Inama) a grandi et s'est ouverte à l'international. Une bonne chose, en tout cas, même si d'après le responsable de l'organisation, le coach Edoh Ekoué-Bla, ils ne s'attendaient pas à un tel succès en si peu de temps.

Pour la compétition, les jeunes athlètes se sont rivalisés dans les épreuves individuelles de démonstration et au combat. Là aussi, quel ne fut l'étonnement des organisateurs de constater que ces jeunes gens (surtout les minimes) ont démontré un certain envie au combat comme s'ils en manquaient. Occasion pour M. Ekoué-Bla d'appeler la FTTKD (Fédération Togolaise de Taekwondo) à songer à mettre sur pied des compétitions des catégories de jeunes. « Les jeunes enfants ont montré un certain envie et un manque d'espace d'expression de leurs talents. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons initié depuis l'année dernière cette compétition pour des catégories qui ne sont pas pris en compte par les compétitions de la Fédération », a-t-il expliqué. Il a salué le niveau des athlètes qui n'est pas en déphasage avec leurs collègues ou promotionnaires béninois. Aussi, a-t-il lancé un appel aux soutiens et toutes bonnes volontés afin qu'ils leur viennent en aide pour une pérennisation de ce tournoi qui fait le bonheur des jeunes enfants durant les congés de Pâques au Togo et qui prend désormais une allure internationale.

Comme ce fut le cas de la société Viva Lait à la première édition, ce sont les Téléphones X-Tigi et la maison de vente de motos Bajaj qui ont accompagné les Furious Fighters pour cette édition 2019 qui a tenu toutes ses promesses.

Cette édition désormais dans le rétroviseur, cap sur l'acte 3 prévu pour les congés pascales de 2020, pour de nouvelles découvertes qui ne feront que le bonheur de la pratique de cet art martial au Togo.