Togo: Claude le Roy, un bilan qui ne plaide pas pour un maintien

Une élimination qui fâche, et plusieurs matches de perdus et seulement deux officiels remportés, le technicien français est simplement passé à côté de la mission qui lui était confiée en Avril 2016 quand il prenait la tête des Eperviers du Togo. Il était en fait chargé de qualifier le pays pour la CAN 2019 et aider à disposer d'une équipe bien structurée.

Aujourd'hui, on est bien loin du compte. 26 matches de disputés, seulement 8 victoires, 8 matches nuls et 10 défaites dont la dernière est celle contre le Bénin, ce dimanche 24 Mars 2019 et synonyme d'élimination pour la CAN 2019.

« Je pense que le résultat est sévère pour nous, on n'a pas pu concrétiser certaines occasions. Mais, on ne va pas trouver d'excuses. On est éliminé », c'est ce que déclarait finalement Claude Le Roy, qui pourtant promettait encore il y a quelques heures une qualification aux Togolais. En tout cas, à ceux qui l'on fait venir au Togo de tirer les conclusions et mettre fin à cette retraite dorée payée à 25 millions de F cfa depuis déjà deux ans.