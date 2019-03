Afrique: Africa Sports - Vagba Alexis et Jean-Claude Gba interdits de toute activité

La Commission de discipline de la Fédération ivoirienne de football a sanctionné le président de l'Africa sports, Vagba Alexis, suite à la réserve de la Société omnisports de l'armée (Soa) lors de la 20è journée de la ligue1.

La Soa a accusé l'Africa sports d'avoir aligné le 9 mars, à Yamoussoukro, lors de la 20è journée du championnat national de ligue1 professionnelle, des joueurs non titulaires d'une licence régulière. Cette rencontre s'était soldée par un match nul (2-2). Après une vérification, il ressort que parmi les joueurs utilisés par l'Africa sports contre la Soa, un seul avait la licence du club, à savoir Ouattara Kader.

Ainsi, la Commission de discipline a déclaré le match de la 20è journée perdu par pénalité de 3 buts à 0 pour l'Africa sports. En plus, Vagba Alexis et Jean-Claude Gba respectivement président et secrétaire général de l'Africa sports sont interdits de toute activité relative au football jusqu'au 31 décembre 2019. 17 joueurs sont également concernés par cette sanction.

En outre, Vagba Alexis et Jean-Claude Gba doivent payer chacun une amende d'un million de F Cfa. Une amende de 2 millions de F Cfa est infligée au club Africa sports et il devra également payer une amende de 500 000 F Cfa pour s'être attaché les services d'un entraîneur non diplômé et inconnu des registres de la Fif.

Franck YEO

Liste des joueurs interdits de toute activité liée au football jusqu'au 31 décembre 2019

1-Kouassi Adjafi Michael

2-Tioté Kédjouma Trésor

3-Koffi Konan Roland

4-N'goran Konan Hippolyta

5-Bamba Mohamed Ali

6-Ouattara Romaric

7-N'guetta Aboadjé Emmanuel

8-Soumahoro Lanciné

9-Ahossi Stéphane Bédel

10-Sidibé Fousseni

11-Sacko Lamine

12-Boué Joseph

13-Zenh BI

14-Elloh Franck Wily

15-Bamba Ali

16-Cissé Alihou

17-Sacko Mohamed