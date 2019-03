Burkina Faso: Les secrets de la prospérité entrepreneuriale - «Pour quitter ici et maintenant le chômage»

Issa Démé est titulaire d'une licence en Assurance - Banque - finance. Il poursuit ses études pour le master et parallèlement à ses études, il exerce dans le coaching en qualité de coach formateur professionnel certifié au Burkina Faso.

Selon lui, nombreux sont ceux qui veulent entreprendre mais qui ne savent quand commencer, où commencer et avec quoi commencer. « Le secret de la prospérité entrepreneuriale » est selon l'auteur Issa Démé « un livre de développement personnel en premier lieu qui vise à aider toute personne à se retrouver. Secundo, c'est un livre qui traite également de l'entrepreneuriat .Ce qui est intéressant dans ce livre est que nous avons développé un modèle entrepreneurial sans soutien que les gens appellent entrepreneuriat à zéro franc ». Aux dires du co-parrain, le coach Marcel Kafando, le coaching est un " antivirus " qu'on installe pour éradiquer les problèmes.

A en croire Issa Démé, un ensemble de trois éléments forment les sources de motivations qui l'ont conduit à écrire cette œuvre en un mois précise t-il .Ce sont notamment d'abord l'envie d'ajouter quelque chose au monde, ensuite aider les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et enfin aider ceux qui veulent entreprendre sans soutien à réaliser leurs projets. Une façon pour lui de " contribuer à la diminution du chômage ".

« Comme conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est d'abord de lire le document et à comprendre que l'argent ne crée ni ne gère une entreprise. Pour créer et gérer une entreprise, il faut la personne elle même et c'est ce que le livre enseigne. J'invite donc la jeunesse à se lancer dans une carrière entrepreneuriale sans recherche de financement » a laissé entendre M. Démé.

Selon le Co-parrain, Emmanuel Sawadogo, l'auteur a un esprit de "générosité" et a travers son œuvre veut "développer" le pays. « On sait pertinemment que si le chômage n'est pas traité, une bombe sociale éclatera dans 15, 20 ans et les gens deviendront très violents » a t-il déclaré. Après la dédicace, le document qui fait 163 pages sera disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique, à Mercury et autres librairies au prix de 3000 FCFA.