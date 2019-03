Sénégal: Conflit syndical au CESTI - Les enseignants contractuels jugent "excessif" la position de la section SAES

Dakar — Les vacataires et enseignants contractuels du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université de Dakar (UCAD) jugent "excessif et dérisoires", les positions des membres de la section locale du Syndicat des enseignants du supérieur (SAES) les concernant dans le conflit les opposant à la direction de l'école de journalisme dakaroise, tout en prévenant que "toute agression contre les vacataires sera traitée comme il se doit."

"La présence ou non des vacataires n'est pas du ressort des syndicalistes. Libre à eux de s'en plaindre dans leurs tracts mais ils n'ont ni le droit, ni les compétences de s'en prendre, même verbalement, à des personnes qui ont signé un contrat de prestation avec le Rectorat. En conséquence, toute agression contre les vacataires sera traitée comme il se doit. Nous espérons ne pas en arriver là", écrivent-ils dans un communiqué.

Ils rappellent que depuis quelque temps, "un conflit syndical oppose les membres de la section CESTI du Syndicat des Enseignants du Supérieur (SAES) exerçant au Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) à la Direction de l'établissement".

Mais les mots d'ordre de grève décidés par la section syndicale "ne peuvent concerner que les employés titulaires de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar", les vacataires relevant "d'un statut qui ne les autorise pas à observer une grève".

"C'est pourquoi, ils s'en sont tenus à la plus stricte neutralité tout en tentant de jouer les bons offices. Mais les syndicalistes ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils s'en sont pris aux chargés des cours des pratiques professionnelles qu'ils ont présentés comme des briseurs de grève", peut-on lire.

S'y ajoute que la section SAES du CESTI "a allongé les points de sa plateforme en y intégrant la question des vacataires", des formateurs en charge de l'encadrement professionnel et pratique des étudiants en journalisme.

"Elle exige également que deux enseignants qui viennent à peine de faire valoir leurs droits à la retraite rendent illico presto les clés de leur bureau alors qu'ils sont en prolongement d'activités suite à un contrat signé par l'UCAD", note le communiqué, selon lequel cette "hostilité soudaine découle de la non-observation des mots d'ordre de grève lancés par les enseignants chercheurs entrés dans une phase de « radicalisation « (sic)".

Aussi les syndicalistes ont-ils "menacé de « déloger les collègues formateurs, vacataires qui tenteront de faire cours (formation initiale, master et communication) »". "Tout cela est excessif et dérisoire", jugent les vacataires et enseignants contractuels du CESTI.

Ils font valoir que les vacataires "effectuent tous une carrière professionnelle respectable du point de vue de la compétence et de la morale", laissant entendre que "c'est l'une des raisons pour lesquelles le CESTI leur a proposé cette activité de transfert de connaissances et d'expérience".

"Les centaines de diplômés sénégalais comme étrangers, l'opinion nationale et internationale, et les confrères peuvent attester de la qualité et du niveau de l'enseignement professionnel dispensé au CESTI. Si les syndicalistes peuvent en faire autant dans leur domaine, le CESTI peut envisager son avenir avec optimisme", écrivent-ils, en ajoutant qu'ils se sont jusque-là "efforcés de répondre sur un autre ton pour éviter l'escalade verbale et la polémique inutile, ces attitudes si étrangères au CESTI".

Contacté par l'APS, un membre de la section SAES du CESTI dit s'en tenir au protocole signé avec la directrice du CESTI, aux termes duquel le mot d'ordre de grève a été levé depuis le 15 mars pour une reprise des cours.

Ce syndicaliste précise que le bureau SAES du CESTI ne s'est pas encore discuter du communiqué des vacataires et enseignants contractuels du CESTI dont il dit s'étonner de la sortie, d'autant que selon lui la bataille syndicale a été gagnée.