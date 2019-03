Madagascar/Mauritanie: CAN 2019 - Trois néophytes en phase finale

Les Barea font partie des nouveaux venus en phase finale.

Pour la première CAN à vingt-quatre équipes, trois nations découvriront la phase finale, à savoir Madagascar, la Mauritanie et le Burundi.

Sous le signe du renouveau martèlent plusieurs observateurs. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera marquée par la présence de trois néophytes, ainsi que du retour de plusieurs pays après de longues absences. Une conséquence logique du passage de seize à vingt-quatre équipes. On connait ces vingt-quatre depuis dimanche soir, dont Madagascar. Pour rappel, la Grande île avait été le premier pays à décrocher son ticket, en octobre 2018 suite à une victoire sur la Guinée Equatoriale, au complexe sportif de Vontovorona. Les deux défaites devant le Soudan, en novembre, et devant le Sénégal, samedi dernier, n'ont pas eu d'impact dans la course à la qualification. Faneva Ima et ses coéquipiers disputeront bel et bien leur première CAN dans trois mois.

A côté, on a également la Mauritanie. Elle a terminé en tête du groupe I. Elle a été élue meilleure équipe masculine lors des CAF Awards 2018, aux dépens de... Madagascar.

Nations maghrébines

Parmi les nouveaux venus en phase finale figure également le Burundi. Ce dernier a validé son billet pour l'Egypte samedi, durant la sixième et dernière journée des éliminatoires. Et ce, en arrachant un nul face au Gabon de Pierre Emerick-Aubameyang, un but partout. Ce résultat a permis aux Burundais de prendre le deuxième strapontin du groupe C derrière le Mali. Initialement, cette édition 2019 du sommet continental devait se tenir au Cameroun. Mais l'organisation lui a été retirée, pour ensuite être confiée à l'Égypte (21 juin au 19 juillet). Les Camerounais, tenants du titre, ont tout de même réussi à se qualifier sur le terrain. Et ce, grâce à un succès sur les Comores, trois buts à zéro, dimanche. Les Lions Indomptables sont des habitués de la CAN, au même titre que les quatre nations maghrébines que sont l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie. Idem pour le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigéria, autres cadors du continent toujours fidèles au rendez-vous.