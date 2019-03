Congo-Kinshasa: La Clé de l'Emergence de l'Economie Congolaise" - Une nouvelle parution du prof Emile Ngoy Kasongo﻿

« Il n'est pas encore tard pour rendre émergente l'économie congolaise, une réflexion sur une nouvelle façon de faire et de booster la RDC vers une économie assise et développée n'est réalisable que grâce à une volonté politique et une participation de tous les Congolais".

Telle est la quintessence de la nouvelle publication du professeur Emile Ngoy Kasongo. Présentée le vendredi 22 mars 2019 à l'Université Protestante au Congo dans la salle de la micro finance , «La Clé de l'Emergence de l'Economie Congolaise" : Analyse critique et nouvelles orientations de politique économique », est préfacée par le professeur Alain Pichot, qui souligne que ce livre pose les jalons de ce qu'est réellement l'économie congolaise à ce jour et propose des pistes de solutions capables de la faire émerger.

Edité par la maison "l'Harmattan, son contenu se résume en ces termes : « L'économie congolaise ne manque certainement pas des produits commercialisables à l'échelle mondiale. Ce qui lui manque, ce sont des stratégies efficientes pour qu'elle soit poussée vers le sommet. Ainsi, le développement de l'économie congolaise nécessite la prise en compte de certains éléments compris comme clés de voûte de sa santé, et même de son émergence... ". Selon son auteur, il veut tout simplement voir l'économie congolaise être diversifiée avec des produits capables de la ramener à une stabilité totale.

Raison pour laquelle, sa pensée à travers cette œuvre est critique et analytique sur le positionnement de l'économie actuelle ainsi que les perspectives pour la vêtir de sa plus belle tunique en faveur de la population congolaise en particulier et l'Afrique, pourquoi pas le monde entier en général. Par analyse critique, le professeur Emile Ngoy Kasongo retrace la marche de l'économie, identifiant les failles de plusieurs décennies et d'aujourd'hui, tout en proposant des pistes nécessaires en vue de faire de cette économie quasi-morte une référence d'ici 2030. Il estime que rien n'est encore perdu pour que le Congo atteigne l'émergence économique.

Il lui faut réaliser des taux de croissance suffisamment élevés, autour de 20% annuels jusqu'en 2030, pour sortir de ce système économique statique et bloqué à un niveau donné. Emile Ngoy Kasongo partage le même avis que d'autres scientifiques que jusqu'ici, pensent que la clé principale du déclenchement de l'économie congolaise n'a pas encore été trouvée et n'est pas loin d'être trouvée, question seulement d'une implication totale de toutes les parties prenantes, autrement dit de toute personne impliqué dans le secteur économique, en l'occurrence les gouvernants, opérateurs économiques, consommateurs et Investisseurs. Car, selon lui, il existe des méthodes et techniques à adopter, en vue de pousser cette économie prématurée à croître. Pour cela, une dose de volonté de la part des uns et des autres est indispensable.

D'après le récipiendaire, il est impérieux que l'Etat Congolais s'investisse dans la mise en œuvre d'une bonne politique économique, axée sur l'Industrialisation et la réindustrialisation. A titre illustratif, il faut la relance du secteur de la production des biens capitaux en fonction de la spécificité de chaque province, qui aura pour conséquence et incidence positive, la création d'emplois, l'accroissement de la production nationale, l'accroissement des recettes fiscales, la croissance économique, l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises en particulier et des peuples du monde entier en général. Car, selon lui, il n'existe pas de clé magique pour tout changer en République Démocratique du Congo. C'est pourquoi, il a proposé une solution basée sur l'industrialisation et la réindustrialisation en vue de sortir la nation de la crise économique qui ne fait que croître de jour en jour.

Certes, l'ouvrage présenté le week-end dernier est la 5ème œuvre scientifique publié par Emile Ngoy Kasongo, après :"Objectifs Intermédiaires et finaux des politiques monétaires en France", "La stratégie Internationale en matière d'allégement de la dette du tiers monde', "Quelles perspectives économiques en RDC après la guerre ?" et "Les Défis de l'OGEFREM".