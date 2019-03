Madagascar: Trail d'Ibity - La fin des inscriptions pour ce vendredi

Il reste trois jours. La fin des inscriptions du Trail d'Ibity pour la 5è édition du Trail d'Ibity est prévue pour ce vendredi 29 mars de 9h00 à 15 h00 au Kiosque ORTANA, Jardin d'Antaninarenina.

Au programme du Trail d'Ibity, 3 épreuves à savoir la course de 30km, une randonnée ou course de montagne, réservée aux personnes ayant 20 ans et plus, en bonnes conditions physiques et entrainées, la course de 12km, une randonnée ou course de montagne, pour les participants de plus de 14ans. Les jeunes à partir de 12 ans pourront y participer à condition d'être accompagnés durant toute la course par un adulte. La dernière course est celle de 2 km, une épreuve pour les enfants et une course de découverte pour les adultes.

Le trail d'Ibity est organisé par l'association Atenna Madagascar (ATA). Cette année, les fonds récoltés seront alloués aux activités de lutte contre la malnutrition. Des enfants ayant des problèmes de malnutrition chronique sont pris en charge en leur offrant des cures à base de spiruline auprès de la maison de la nutrition d'Ibity depuis 2015 et celle d'Antsirabe depuis 2017. Le projet se pérennise grâce à la participation des coureurs, amateurs et professionnels de tout âge (plus de 1.000 en 2018), et à la contribution des sponsors, à la collaboration avec l'Office Régionale de la Nutrition Vakinankaratra.

En plus d'être une contribution importante dans cette lutte contre la malnutrition infantile, le Trail d'Ibity est également une invitation à la découverte du Mont Ibity, aire protégée gérée par l'ONG Missouri Botanical Garden, riche en biodiversité et perle de la commune rurale d'Ibity situé à 25km au sud d'Antsirabe. C'est un site exceptionnel propice à la randonnée et au tourisme sportif. Une navette est organisée pour rallier la gare d'Antsirabe vers le lieu de départ de la course le dimanche 07 avril 2019, ainsi qu'au retour.