Madagascar: Exposition - L'histoire en collection de Rija Rakotomalala

Depuis lundi, Rija Rakotomalala, un membre du Havatsa-Upem et non moins collectionneur présente la collection qui relate une partie de l'histoire.

Collectionneur, Rija Rakotomalala en est à sa dixième exposition. Des recueils de poèmes, des monnaies et des pièces de timbres à l'effigie d'illustres personnalités malgaches, tout se découvre au « Tahala Rarihasina ». Bibliophile, « gazettophile », philatéliste... Rija Rakotomalala relate la collection de trois générations.

Passionné. Ce collectionneur se voue à une passion qu'il a eue avec l'influence de son grand-père. Apparemment, la plupart des pièces d'exposition appartenaient à son grand-père et à sa mère.

En plus de ses trois recueils de poèmes, il y expose des œuvres rares et des Bibles de plus de trente versions et deux cent cinquante sortes. Allant de l'araméen jusqu' à la Bible à colorier. Voilà maintenant, 30 ans environ que Rija Rakotomalala s'est investi à rassembler tout cet attirail.

Avec l'aide de sa famille que ce soit pour l'entretien des pièces, les trouvailles des objets et la collection au sens propre du terme. Outre le fait que cette exposition relate une partie de l'histoire malgache à travers des billets de banques d'antan, il se passionne également pour la marque allemande BMW chaque fois qu'il voit cette marque que ce soit sur porte-clés, sur des casquettes, ou en forme de chocolat, il ne peut s'empêcher de les acheter. Cela est peut-être dû à l'influence qu'il a eue en poursuivant ses études universitaires en Allemagne.

Poème. Entre autres, des journaux dans des presse -papiers, des coupures de journaux concernant des faits ou des personnalités malgaches sont aussi disponibles sur les lieux, Mais, ce qui frappe le plus quand on entre dans cette salle d'exposition, ce sont les poèmes de cet homme à multiples facettes, qui par ailleurs relate sa relation avec Dieu, ainsi que ses convictions politiques. Selon ses dires :« J'ai une relation personnelle avec Dieu et j'aime lire la Bible c'est d'ailleurs pour cela que j'ai commencé à les collectionner. De même, mes poèmes louent le Seigneur, la plupart sont des expressions de louange » On a pu remarquer des lycéens qui avec un stylo et un calepin copient des recueils des poèmes et des références bibliographiques sur place. Cela pour dire que cette exposition aide les Malgaches non seulement dans leurs vies scolaires mais aussi à prendre conscience de leurs cultures à travers ces objets d'anthologie et se retrouver quelque part dans l'histoire.