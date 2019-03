Madagascar: Indonésie / Madagascar - Une mission d'hommes d'affaires indonésiens dans nos murs

De g. à d. M. Daniel Tunipal Directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères indonésiennes et M. Heru Wicaksono Chargé d'Affaires de l'Ambassade de l'Indonésie.

Madagascar figurait parmi les pays africains qui ont participé au forum Indonésie- Afrique qui s'est tenu le mois d'avril dernier à Bali. Pour concrétiser les démarches qui ont été déjà entamées, une mission d'affaires et de prospection d'opportunités indonésienne composée de vingt-cinq hommes d'affaires conduits par M. Daniel Tunipal Directeur des Affaires africaines auprès du Ministère des Affaires indonésiennes sont dans nos murs depuis samedi dernier jusqu'à mercredi prochain.

Le groupe PT Wijaya Karya ( Persero) TBK (WIKA) se spécialise dans le domaine des travaux publics , constructions de bâtiments , mécanique électrique , béton industriel pré-impression, immobilier, ingénierie d'approvisionnement de construction EPC... et le groupe PT LEN dans le domaine de produits électroniques industriels , système des signaux et service ferroviaires , réseaux de télécommunication électronique de défense terrestre, maritime, éolienne, solaire... et le groupe ELNUSA qui opère dans le domaine de l'exploitation minière , commerce et industrie et le service pétrolier et énergétique et l'Exim bank.

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu à l'Ambassade indonésienne, le chargé d'Affaires M. Heru Wicaksono a évoqué que les relations diplomatiques et fraternelles entre nos deux pays sont au beau fixe. Cette mission prouve la volonté de son pays à travailler davantage avec la Grande Ile.