Madagascar: Une heure pour la Terre - Une « marche pour la forêt », ce samedi

Ce samedi, comme tous les derniers samedis du mois de mars depuis 2007 dans le monde, un geste symbolique entre dans le cadre de « EarthHour » ou « Une heure pour la Terre » : durant une heure, éteindre toutes les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pour symboliser la réduction de la consommation d'énergie et conscientiser le public sur l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique.

J-5 pour le rendez-vous annuel 2019 en faveur de la planète et la nature. Ce samedi 30 mars, des millions de personnes à travers le monde, dont à Madagascar, adhèreront au mouvement « Une heure pour la Terre » ou Earth Hour. Il s'agit de la plus grande mobilisation citoyenne pour l'environnement, née d'une initiative de WWF, prônant l'économie d'électricité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique. C'est ainsi qu'en 2007 à Sydney, au moins deux millions de personnes ont participé à la toute première édition de « Une heure pour la Terre ». Depuis, tous les derniers samedis du mois de mars, des millions de personnes, convaincues de la nécessité absolue d'agir en faveur de la planète et la nature, participent au mouvement. En 2018, « Une heure pour la Terre » a eu lieu dans 188 pays. Madagascar, pour sa part, a rejoint le mouvement en 2010 et a tenu sa première édition en 2011.

Se reconnecter. Cette année, le comité « Namako ny Tany », une plateforme d'associations de jeunes composée d'une vingtaine d'organisations bénévoles, coordonne diverses activités en faveur de la planète lors de « Une heure pour la Terre ». En font partie les plaidoyers en faveur de lois et politiques plus respectueuses de l'environnement, ou encore le financement participatif pour les activités en lien avec la protection de la nature et l'environnement.

Depuis l'an dernier et jusqu'en 2020, « Une heure pour la Terre » met l'accent sur la nécessité pour l'humanité de se reconnecter à la nature, face à l'accélération du changement climatique et au déclin inquiétant de la biodiversité un peu partout sur la planète. D'où le message de la campagne #Connect2Earth. Cette année, « Une heure pour la Terre » met particulièrement en avant la forêt et l'eau douce, l'eau faisant partie des avantages essentiels que l'homme tire des forêts. L'événement est ainsi une occasion de conscientiser la population malgache sur l'importance à accorder aux forêts.

#Connect2Earth Pitch contest. Ce samedi, « Une heure pour la Terre » sera célébrée dans six villes de Madagascar : Antananarivo, Andapa, Antsiranana, Belo-sur-Tsiribihina, Maintirano et Morondava. Pour la capitale en particulier, la marche pour les forêts sera l'événement de cette journée. Celle-ci partira du stade municipal Mahamasina à 10h, pour se terminer vers midi au Parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely. Là où se tiendra une série d'activités, notamment la finale du concours de projet #Connect2Earth Pitch contest, ainsi que diverses animations. Sans oublier le geste symbolique d'éteindre les lumières de 20h30 à 21h30. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative des dîners aux chandelles dans les hôtels et restaurants de la ville. Rappelons qu'en 2018, plus de 8.000 personnes ont pris part à l'événement « Une heure pour la Terre » à Madagascar.