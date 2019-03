Cote d'Ivoire: Plateau - Le ministre Sidiki Diakité félicite Ehouo et son conseil municipal

Le conseil municipal de la commune du Plateau, au grand complet a été reçu en audience par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité le lundi 25 mars 2019 à son cabinet.

Pendant plus d'une heure, le ministre Sidiki Diakité et les membres du conseil municipal du Plateau, le maire Ehouo Jacques Gabriel en tête, ont fait le point de l'élection qui a eu lieu le samedi 23 mars 2019 au Plateau. À la fin de cette rencontre, Ehouo Jacques a donné les raisons de leur convocation par le ministre Sidiki Diakité : « Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a d'abord félicité le conseil municipal du Plateau pour son installation qui a eu lieu le samedi dernier, où il y a eu l'élection du conseil municipal.

C'était pour nous féliciter parce que cette élection s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, et nous dire également que la passation de charges se fera demain (mardi 26 mars 2019, ndlr) à midi au sein de la mairie. Concernant les menaces de poursuites, nous avons déjà dit que nous ne sommes pas à ce niveau. Aujourd'hui, c'était une convocation pour justement faire en sorte que ce conseil municipal puisse rapidement se mettre au travail, vu le retard que nous avons pu avoir depuis quelques mois. C'est ce message que notre ministre de tutelle a pu nous passer ».

L'objectif, selon le maire du Plateau est de faire en sorte que tous les membres du conseil municipal, y compris Parfait Kouassi, présent à la rencontre, puisse se retrouver : « Nous avons besoin de cohésion, de fraternité. Nous sommes tous des frères et sœurs, et je suis fier d'être à la tête de femmes et d'hommes de valeur. Nous travaillerons d'abord à la cohésion au sein du conseil pour mettre en œuvre le programme qui nous est si cher pour les populations du Plateau ».