Angola: Plus de 50 embarcations engagées dans l'opération "Transparência no Mar"

Luanda — Plus de 50 embarcations et cinq hélicoptères équipés des technologies modernes participent à l'opération "Transparência no Mar", lancée ce lundi en Angola, dans le but de neutraliser d'éventuelles actions criminelles dans les eaux maritimes angolaises.

Se confiant à la presse, depuis le Centre national de coordination d'opérations maritimes de la Marine de Guerre Angolaise (MGA), le porte-parole de l'opération, le commissaire António Bernardo a précisé que les conditions étaient créées pour combattre la piraterie dans la mer.

"Nous sommes prêts à assurer la tranquillité et l'ordre dans la mer. Nous avons plus de 50 embarcations et cinq hélicoptères pour pouvoir coordonner et détecter, ensemble, et en temps opportun, toute violation qui puisse survenir dans l'espace maritime angolais", a-t-il ajouté.

Le commissaire a souligné que l'opération "Transparence dans la Mer" visait à combattre notamment le transport et commercialisation illicites de carburant, d'éventuels trafics d'êtres humains, l'immigration illégale, la fuite des capitaux, la pêche illicite et la fuite au fisc.