Sénégal: Préparation de la CAN / Sénégal - Mali à 17h au stade LSS - Un match amical aux allures de derby!

Les «Lions» du Sénégal de football vont affronter aujourd'hui, mardi 26 mars, à partir de 17 heures, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les «Aigles» du Mali. C'est une rencontre amicale préparatoire de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) «Egypte 2019» prévue l'été prochain. Toutes les deux sélections ouest africaines sont qualifiées pour la phase finale de cette CAN.

Sénégal-Mali ! C'est l'affiche de cet après-midi (17h) au stade Léopold Sédar Senghor. Un match amical aux allures d'un derby sous régional entre «Aigles» du Mali et «Lions» du Sénégal, comme c'est le cas, à chaque fois que les deux sélections s'affrontent. Surtout à un peu plus d'un mois de la victoire des «Aiglons» devant les «Lionceaux», lors de la finale de la CAN U20 au Niger. Deux sélections qui ont réussi à composter, avec brio, leurs tickets pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue l'été prochain en Égypte.

Les Maliens ont terminé en première place de la poule C qu'ils ont dominée de la tête aux épaules devant le Burundi (2ème), le Gabon de Aubameyang et le Soudan du Sud. En six matches les «Aigles» n'ont concédé que deux marchs nuls. Un parcours plus ou moins similaire à celui du Sénégal. Même si les «Lions» ont fait encore mieux en ne concédant qu'un seul match nul (2-2, à Madagascar). Ce qui fait de la sélection d'Aliou Cissé, la meilleure équipe dans ces éliminatoires avec 16 points, devant la Tunisie.

En attendant de connaître le sort qui leur sera réservé, le 12 avril prochain au Caire lors du tirage, les deux sélections vont essayer de parfaire leur performance. Ce qui promet de chaudes empoignades. Surtout à un plus d'un mois de la victoire malienne, chez les U20, sur le Sénégal lors de la dernière coupe d'Afrique des juniors au Niger. Considérée par les observateurs comme la meilleure formation du tournoi et ce, après avoir battu le Mali en match d'ouverture (2-0), les poulains de Malick Daff avaient été piégés en finale par les «athlétiques» Aiglons lors de la fatidique séance des tirs au but (3-2). Les deux équipes étaient à égalité (1-1), après 120 minutes de jeu.