Sénégal: Formation aux métiers de l'audiovisuel et du cinéma - «Full Art Academie» requisitionne Baba Maal

Former les jeunes désireux d'embrasser une carrière dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma : tel est l'objectif du projet « Full Art Académie » dont le lancement a fait l'objet d'un point de presse tenu hier, lundi 25 mars, à à la Maison de la culture Douta Seck. C'était en présence du promoteur Papis Niang, fondateur du label Art bi Manageman, et de Baba Maal, le parrain d'honneur.

Selon Guissé Pène, producteur de spectacles et manager d'artistes, l'objectif de ce face-à-face avec la presse est de donner l'information sur un projet, conceptualisé et réalisé par le réalisateur Papis Niang. « Ce projet contribuera à la formation dans les métiers de la culture, notamment l'audiovisuel », a ainsi fait savoir Guissé Pène. Le projet « Full Art Académie » consiste à donner l'occasion et l'opportunité à de jeunes Sénégalais ou non sénégalais mais résidant au Sénégal de pouvoir se former dans le métier du cadrage audiovisuel. Ce qui s'avère essentiel, selon M. Pène, qui est d'avis que le cinéma est la plateforme de la culture. Pour la simple raison que dans le cinéma, on retrouve tous les métiers de la culture dont la photographie, la scénographie, la musique, les arts plastiques. Et de préciser qu'à l'orée du dixième anniversaire d'Art Bi Manageman, son créateur Papis Niang se projette sur un horizon plus large pour la formation aux techniques de la prise de vue, du son, du montage et aux différents métiers du cinéma.

BABA MAAL POUR INSPIRER FULL ART ACADEMIE

Le point de presse d'hier a été aussi l'occasion pour magnifier le Lead vocal du « Ndandé leniol », Baba Maal, qui a été choisi comme parrain du projet « Full Art Académie ». Pour Guissé Pene, Papis Niang est en effet convaincu que son projet est fier d'être parrainé par Baba Maal qui n'est plus un artiste à présenter au Sénégal. D'ailleurs, a-t-il fait savoir, l' homme les a influencés, inspirés et leur a montré l'exemple sur quel type de personnage artistique on doit s'arrimer pour arriver au sommet sans faire de bruit inutile ou des choses qu'on n'attendait pas d'eux. « La musique et le cinéma ont accompagné Baba Maal, ce qui lui a d'ailleurs fallu un oscar avec le film Black Panthère ».

Pour autant, il a précisé que Papis Niang ne remerciera jamais assez Baba Maal pour avoir accepté de parrainer cette initiative. S'exprimant lors du point de presse, l'artiste compositeur Baba Maal s'est dit honoré d'avoir été choisi pour parrain dudit projet. Aussi dira-t-il : « Je suis très content d'être associé à ce projet. Moi, avec Papis, je suis vraiment très optimiste par rapport à ce que cette jeunesse dans la culture peut amener comme résolution. Il faut qu'on aille vers une révolution. Tant de choses se sont réalisées ici dans ce continent et surtout au Sénégal. Pour faire la différence, il faut faire de la formation».