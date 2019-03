Sénégal: Cérémonie d'investiture du Président de la République - Trump envoie une délégation à Macky

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a désigné une délégation qui le représentera à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall, le 02 avril prochain. L'annonce est d'un communiqué de la chancellerie américaine à Dakar, parvenu à la rédaction hier, lundi 25 mars.

«Le Président Trump annonce la présence d'une délégation présidentielle pour l'investiture de Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal », lit-on dans un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à Dakar parvenu à la rédaction hier, lundi 25 mars.

Selon la source, l'administrateur de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) Mark Green, dirigera la délégation. Les autres représentants du président américain Donald Trump seront le représentant des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau Tulinabo S. Mushingi et le président par intérim et directeur général de la société de promotion des investissements privés à l'étranger (Opic), David Bohigian. La délégation américaine sera aussi composée de la sous-secrétaire d'Etat adjointe pour l'Afrique de l'Ouest du département d'État américain Whitney Baird, de la directrice des Affaires africaines au Conseil de sécurité nationale, Emily Elston et de Carl Sosebee, conseiller principal auprès du directeur du corps de la paix américain.

A signaler que les Américains ne seront pas les seuls hôtes du Sénégal pour cette cérémonie d'investiture. Selon l'hebdomadaire « Jeune Afrique », parmi la quinzaine de chefs d'Etat invitée, six ont déjà confirmé leur participation. Il s'agit d'Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, de George Weah du Libéria, d'Alassane Ouattara de la Côte d'ivoire, de Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, d'Adama Barrow de la Gambie, de Félix Tshisekedi de la République Démocratique du Congo, et de Denis Sassou-Nguesso de la République du Congo.

Pour rappel, le président de la République Macky Sall réélu pour un second mandat après l'élection présidentielle du 24 février, prêtera serment le 02 avril prochain au Centre Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad). Cette cérémonie marque sa prise de fonction officielle pour son second et dernier mandat.