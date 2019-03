Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle - "Près de 300 000 cartes ont été déjà distribuées", annonce Karim Bamba

Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), Karim Bamba, a déclaré ce mardi 26 mars 2019, que près de 300 000 cartes ont été distribuées.

« A la date du 18 mars 2019, on dénombre un peu plus de 1 220 000 personnes effectivement enrôlées. Et à peu près 300 000 cartes ont déjà été distribuées », a indiqué Karim Bamba, à la tribune d'échanges de Fraternité Matin dénommée « Invité des rédactions ».

A en croire le premier responsable de la Cnam, ce sont les acquis et les enseignements tirés de la phase expérimentale qui ont permis d'envisager l'extension de la Cmu, selon le principe de la généralisation progressive dans « une approche mesurée et prudente conformément aux recommandations des partenaires techniques et financiers de la Cnam ».

Avant de rappeler que l'instauration de la Cmu répond à la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de lutter contre la précarité des conditions de vie des populations et singulièrement aux difficultés d'accès aux soins de santé.

Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) intervenait sur le thème: « Point de l'opérationnalisation et la stratégie de généralisation progressive de la Cmu ».